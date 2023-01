GF Vip, Davide Donadei di nuovo nei guai: provvedimento in arrivo

Ancora una volta Davide Donadei è finito nei guai, violando il regolamento del GF Vip. Già in precedenza, infatti, il gieffino ha disubbidito alle regole imposte dal reality, ma questa volta gli autori potrebbero prendere dei seri provvedimenti.

REGOLAMENTO VIOLATO – Stando a quanto emerso dalle clip divenute virali sul web, Davide ha svelato i nomi di alcuni big che prenderanno parte all’attesissimo Festival di Sanremo. Dato che è entrato alcuni mesi dopo l’inizio del reality, l’ex volto di Uomini e Donne è ovviamente a conoscenza di più notizie rispetto ai concorrenti entrati in precedenza.

Durante una chiacchierata con Sarah Altobello, Edoardo Tavassi e Alberto De Pisis, Donadei si è lasciato sfuggire alcuni dei cantanti che si esibiranno sul palco dell’Ariston. Nello specifico, l’ex tronista ha rivelato la presenza di Ultimo e Paola e Chiara, violando così il regolamento.

È risaputo che è severamente vietato riportare fatti esterni di qualsiasi argomento. La scorrettezza di Davide è stata segnalata da molti utenti, chiedendo che vengano presi dei provvedimenti al riguardo. Per il gieffino, inoltre, questa sarebbe la seconda violazione del regolamento. Cosa farà il GF Vip al riguardo?

Su questo argomenti, molti fan del reality si sono lamentati dell’assenza di provvedimenti davanti a queste violazioni. In questa edizione, infatti, già Wilma Goich è caduta in tale errore, svelando alcuni risultati dei Mondiali di calcio. In quel frangente, però, la regia ha solo censurato la scena, senza però fare nulla al riguardo.

Qualche anno fa, precisamente nel 2020, la stessa sorte non è di certo capitata ad Andrea Zelletta. Dopo essere rientrato nella casa più spiata d’Italia, l’oramai ex gieffino aveva rivelato alcune notizie calcistiche. Per via di questo errore, Zelletta è finito in nomination d’ufficio.