GF Vip, Davide Donadei in crisi dopo il tweet dell’ex: “Ci stavamo facendo del male”

Durante l’ultima puntata del GF Vip, è stato mostrato un tweet rivolto a Davide Donadei, mandandolo in crisi. Il messaggio è stato scritto da Chiara Rabbi, sua ex fidanzata, di cui l’ex tronista ne ha recentemente parlato con i suoi compagni d’avventura.

“Ci stavamo facendo del male” – Nel corso dell’ultima puntata del reality, è avvenuta l’ennesima rottura tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. A far infuriare la gieffina è stato il gesto del noto volto di Forum, commentato anche dalla Rabbi.

La ragazza, ex fidanzata ed ex corteggiatrice di Donadei, ha voluto mandare un velenoso messaggio a quest’ultimo. Il tweet, letto anche dalla Salemi in puntata, recitava: “Benvenuta nel club Anto. Fatti consolare ora dai tuoi amici che sanno sicuramente come affrontare l’argomento”.

Davanti a queste parole, Edoardo Tavassi ne ha voluto sapere di più. La curiosità dell’ex naufrago, però, ha fatto esplodere Davide, causando un’accesa discussione. Tornato lucido, Donadei ha spiegato ad Antonella, a Matteo Diamante e a Martina Nasoni come sono andate le cose con la sua ex.

Il ragazzo ha ammesso di essere stato lui a voler mettere un punto alla sua storia con Chiara. Nonostante il sentimento che li legava, Davide aveva compreso che tra i due la rottura fosse inevitabile. Secondo l’ex tronista, lui e la Rabbi si stavano facendo del male, finendo per non vedere nemmeno i propri amici.

Il gieffino ha poi parlato della questione con Roberta Di Padua, una sua vecchia frequentazione. Stando ad alcune voci di corridoio, la liason sarebbe avvenuta durante la relazione tra Davide e Chiara. Riguardo alla questione, il concorrente del GF Vip ha così spiegato:

“A metà settembre c’è stata una roba…ho baciato una persona, ma ci eravamo lasciati. Era una del Trono Over di Uomini e Donne. Ci siamo visti per una pizza, c’era attrazione già da prima, quando facevo il trono, però poi non ci siamo più rivisti. Lei l’ha presa male, ma sono certo che alla fine della nostra storia si è vista con un altro ragazzo. Poi ci chiama la redazione il 28 settembre e facciamo questa puntata dove spieghiamo sta roba e poi negli ultimi 10 minuti ho detto la verità. Fino a metà novembre non ci siamo sentiti, anche se avevamo la stessa agenzia”.