GF Vip, Delia Duran e il presunto amante: rese pubbliche le chat private

Da quando è andata in onda l’ultima puntata del GF Vip, non si fa altro che parlare di quanto avvenuto tra Alex Belli e Delia Duran. Durante l’appuntamento serale del reality, però, a spiazzare è stato anche Carlo, il presunto amante della Duran. L’uomo, infatti, ha voluto rendere pubbliche delle conversazioni private avute con la donna, smascherando la sua strategia.

LE CONVERSAZIONI PRIVATE – Dall’inizio di questa sesta edizione del programma, a finire spesso al centro dell’attenzione è stato il triangolo creatosi tra Soleil Sorge-Alex-Delia. Nonostante Alex fosse impegnato con la modella, si è legato sempre più con l’ex corteggiatrice di UeD. Dal canto suo, Delia si è fatta paparazzare in compagnia di Carlo Cuozzo mentre si scambiavano un bacio.

Mentre Alex veniva squalificato, decidendo di abbandonare il programma insieme alla Duran, Carlo ha deciso di vendicarsi sui social. Il ragazzo, infatti, ha deciso di rendere pubblico uno spiazzante audio di Delia dove affermava di voler lasciare Belli in diretta, volendo stare insieme a Cuozzo: “Lo lascio in diretta e continuo la relazione con Carlo, e lui bye bye. Dentro la Casa lo lascio proprio in diretta, mi sono stufata. Ribadisco che è tutto vero…”.

Oltre al vocale, Carlo ha voluto pubblicare uno scatto di Delia, mostrando che tra i due effettivamente qualcosa è accaduto. Una volta che il tutto è divenuto virale, Cuozzo ha inaspettatamente cancellato le IG Stories incriminate, rendendo privato il profilo Instagram.

In molti, come anche lo stesso Belli, hanno affermato che si sia trattata di una paparazzata organizzata. Inoltre, sono in tanti ad affermare che lo stesso triangolo sia solo una farsa per ottenere visibilità e far discutere.