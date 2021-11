GF Vip, Delia Duran spunta la foto che imbarazza: com’era e com’è oggi la sexy moglie di Alex Belli

Delia Duran, spuntano le foto del recente passato in cui la modella e attrice venezuelana non appare proprio uguale a quella che oggi ammiriamo su Instagram e nelle varie ospitate tv.

Una vera trasformazione che avrebbe donato alla modella venezuelana un fascino magnetico in grado di far capitolare il bell’attore italiano. Delia Duran, balzata agli onori della cronaca proprio per le nozze con Alex Belli avvenute a Uggiate Trevano il 26 giugno scorso, non avrebbe sempre avuto quei lineamenti e quel fisico, soprattutto quando nel 2017 è apparsa per la prima volta in Tv ne “Il bello delle donne – alcuni anni dopo”.

In effetti qualcosa del suo viso sarebbe stato modificato così come alcune zone del corpo che risultano davvero diverse rispetto alle forme mostrate nei primi mesi in Italia. Non si può non notare che un sapiente lavoro di rimodellamento abbia agito sul naso della modella, rendendolo più affusolato e armonioso. Anche le labbra sarebbero state oggetto di un ritocchino che ha donato più corpo e una sensualità assolutamente intrigante.

Altro particolare ad aver fatto dubitare il pubblico è quello inerente alla forma del viso che da giottesco e leggermente paffutello ora risulta rimodellato con un intervento che avrebbe interessato gli zigomi, rendendolo meno morbido ma sicuramente più attraente.

La meravigliosa trentatreenne di Merida avrebbe poi agito anche al livello del decolleté che anche soltanto da una rapida occhiata appare molto più florido rispetto agli esordi in tv. Si è passati da una onestissima seconda misura ad una quarta che comunque certo non sfigura su un corpo modellato da intensissime ore di lavoro in palestra.

Insomma pare che il risultato della mano del chirurgo unita all’impegno di Delia una forma invidiabile e una bellezza che incanta tutti. Non è un caso che il suo profilo Instagram sia seguito da oltre 290 mila persone e che ogni giorni nuovi follower se ne aggiungano per spiare e un po’ anche malignare sulle forme della stupenda attrice sudamericana.

Clicca qui per vedere le foto della trasformazione.