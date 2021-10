GF Vip, Delia Duran sul rapporto tra Alex e Soleil: “Se vedrò qualcosa che non mi piace, entrerò nella casa”

Al pubblico del GF Vip non è affatto sfuggito il rapporto nato tra Alex Belli e Soleil Sorge. Sul web, infatti, qualcuno ha già iniziato ipotizzare che tra i due gieffini possa nascere qualcosa che va al di là dell’amicizia, ma rimangono solo supposizioni.

A parlare di questo legame è anche Delia Duran, la moglie dell’attore. Recentemente ospite a Casa Chi, la donna ha infatti parlato sia del passato discorso di Sophie Codegoni che dell’amicizia che il marito ha stretto nella casa.

“Se vedrò qualcosa che non mi piace, entrerò nella casa” – Negli ultimi giorni a parlare di Alex è stata anche Mila Suarez, sua ex fidanzata. In una lettera inviata a DiPiù, l’ex gieffina ha dichiarato di esser sicura che presto Belli tradirà Delia con Soleil.

Davanti a questa pesante accusa, la Duran ha affermato a Casa Chi: “Io lo conosco benissimo, stiamo insieme da tre anni e lui è cambiato tantissimo. Alex è una persona squisita e non penso che sia così folle da fare una cosa simile a me. Credo che tra lui e Soleil ci sia affinità e un’amicizia speciale. Loro sono legati da questo rapporto, ma lui non andrà oltre. Se però tra loro ci sarà qualcosa di troppo andrò nella casa a fare il confronto. Fino a ora tutto ok, ma se qualcosa non mi piacerà andrò, spero non vada oltre”.

Continuando a parlare del marito e della sua gelosia, la donna ha ammesso: Quanto sono gelosa da 1 a 10? Direi anche 20. Sono gelosissima, ma una gelosia sana. Mi considero una donna gelosa, ma non permalosa. Se mi ha infastidito la vicinanza di Alex con Soleil? No, non è vero. Ma assolutamente no. Non è giusto, non ho detto questo”.

Ha poi ripescato la gelosia provata durante i primi giorni a causa del videoclip di presentazione di Sophie. Su questo, la moglie del concorrente del GF Vip ha spiegato: “Forse l’ho detto su Sophie all’inizio. I primi tempi del GF Vip, Sophie ha fatto un intervento infelice dicendo che le piaceva Alex anche se era sposato. Ha proprio detto che ci avrebbe provato visto che era single e questo è brutto. Noi donne sposate lottiamo per avere famiglie felici e queste signorine che dicono certe cose stanno sbagliando. A Sophie direi di rispettare le persone sposate”.