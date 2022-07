GF Vip, Delia e Alex lontani: “Un’estate vissuta da separati”

Nonostante il GF Vip si sia concluso da mesi, Alex Belli e Delia Duran continuano ad essere nel mirino del gossip. Dopo una fuga romantica all’estero, i due ex gieffini stanno trascorrendo i giorni separati. Davanti a questa lontananza, in molti hanno iniziato a chiedersi se non ci sia nuovamente aria di crisi tra i due coniugi.

“Un’estate vissuta da separati” – Negli ultimi giorni Delia e Alex hanno deciso di concedersi una romantica vacanza, volando a Mykonos, in Grecia. Dopo questo periodo di relax, la coppia ha dovuto separarsi.

Dopo la partecipazione all’ultima edizione del GF Vip, in cui ha creato scalpore il triangolo amoroso formato dalla coppia e da Soleil Sorge, il 39enne e la moglie si sono ritrovati spesso al centro dei riflettori. Con tutta questa visibilità, è ovviamente aumentato il carico di lavoro per entrambi.

Sono stati proprio gli impegni lavorativi a dividere i due ex gieffini. La Duran, infatti, è molto richiesta per le serate e per gli eventi, mentre l’attore è attualmente impegnato in un tour che lo porta a girare tutta l’Italia.

A spiegarlo è stato proprio Alex in una recente intervista al settimana Nuovo TV. Al magazine ha infatti rivelato che: “. “A causa del lavoro la nostra sarà un’estate vissuta, ahimè, da separati”. Le cose con Delia, quindi, procedono a gonfie vele.