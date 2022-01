GF Vip, Delia e Soleil sempre più vicine: la Sorge prova a baciarla

Come già ben risaputo, al GF Vip le dinamiche possono mutare molto velocemente. È quello che pare stia accadendo tra Delia Duran e Soleil Sorge, tanto che sembrerebbe che l’ex corteggiatrice abbia provato a baciare la gieffina. Cosa sta accadendo?

TRA VIAGGI E BACI – Fino a pochi giorni fa tra Delia e Soleil ci sono stati continui e accesi scontri. Durante l’ultima puntata del reality, entrambe le donne hanno avuto un confronto con Alex Belli, motivo delle loro liti. Da quella puntata, però, sembra che qualcosa sia cambiata tra le due donne.

Durante la giornata di sabato, giorno dopo della diretta, le due gieffine si sono ritrovate a cucinare insieme. Hanno così colto il momento per parlare e scherzare, non accennando ad alcuno scontro. Proprio in cucina le due avrebbero programmato un viaggio in una tribù in Amazzonia:

“Loro vivono ancora in questo stato, isolati, non hanno mai accesso alla civiltà. Non escono dal loro villaggio. Una donna mi avrebbe accompagnato, perché fa parte di questa organizzazione che è in contatto con loro”.

Davanti al racconto del viaggio che la Sorge ha in programma, la Duran le ha subito proposto di farlo insieme: “Che bello, possiamo organizzare. Io mi sto preparando da qualche anno per questo viaggio solo che la pandemia ha fermato tutto, è un viaggio che vorrei fare”.

I concorrenti hanno poi voluto organizzare una festa, con tanto di musica dove a vestire i panni del dj è stato Alessandro Basciano. Data l’atmosfera, la Duran ha colto l’occasione per coinvolgere nei balli anche Manila Nazzaro. Tra l’ex Miss Italia e Soleil ci sono stati degli screzi che hanno fatto molto soffrire l’ex protagonista di Temptation.

Le due donne alla fine si sono riappacificate, stringendosi in un abbraccio. Presa dall’euforia, Soleil si è poi avvicinata alla modella venezuelana, cercando di baciarla. La Duran, ridendo, l’ha però rifiutata.