GF Vip, Delia in bagno con Alex: scatta la polemica

Nella giornata di ieri, a poche ore dall’inizio della puntata del GF Vip, sui social del programma è stato comunicato un provvedimento disciplinare per uno dei concorrenti. Sebbene alla fine il provvedimento sia stato preso per Alessandro Basciano, in molti ieri hanno subito pensato a Delia Duran.

La modella venezuelana, stando a quanto emerso sul web, ha infranto il regolamento insieme ad Alex Belli. Da lì sono subito iniziate le polemiche da parte degli utenti.

REGOLAMENTO INFRANTO – Nonostante la Duran fosse sembrata ferma sulla sua decisione di chiudere la sua storia con Alex, qualcosa è cambiato. Già durante la sera del ritorno dell’attore, la coppia si è ricongiunta e ha fatto pace.

La sola presenza di Alex in studio ha scatenato non poche polemiche, non essendo mai stato permesso a nessun altro concorrente squalificato. Il suo ritorno nella casa più spiata d’Italia non ha fatto altro che accrescere le critiche che ultimamente il programma sta ricevendo. L’ex volto di Centovetrine è stato inoltre accusato di aver rivelato a Delia e ad altri concorrenti dei fatti avvenuti fuori dalla casa.

Il giorno dopo l’ingresso di Belli, inoltre, quest’ultimo ha trascinato la moglie dentro il bagno. Una volta chiusa la porta, i due concorrenti hanno tolto i microfoni, violando ben due regole del programma.

Questo nuovo comportamento non ha fatto altro che alimentare ancora di più le polemiche. Su Twitter un utente ha infatti dichiarato: “Ma nessuno dice niente che Delia e Alex si sono chiusi in bagno in due (cosa che va assolutamente contro il regolamento) a maggior ragione che Alex è ormai un elemento esterno che avrebbe potuto comunicare di tutto?”.

Nonostante le richieste del pubblico di prendere provvedimenti riguardo gli ultimi atteggiamenti di Delia e Alex, nell’ultima puntata non è stato menzionato nulla. Ad andare direttamente in nomination è stato Alessandro, punito per le parole forti utilizzate nei confronti di Sophie Codegoni e della regia.