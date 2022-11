GF Vip, drastico cambiamento: nella prossima edizione la location non sarà più a Cinecittà

Da quanto annunciato da Davide Maggio, la prossima edizione del GF Vip non si svolgerà più a Cinecittà. Dopo ben 22 anni dall’inizio del reality, la location cambierà radicalmente, spostandosi a Milano.

CAMBIO RADICALE – Da quanto riportato dal portale di Davide Maggio, il chiacchieratissimo reality di Canale 5 è pronto ad apportare un drastico cambiamento. La casa più spiata d’Italia, infatti, cambierà non solo nella location, ma anche nella città:

“Possiamo anticiparvi che, a partire dalla prossima edizione, la casa più spiata d’Italia abbandonerà la collinetta che l’ha ospitata per oltre due decenni. Non solo, infatti, è in scadenza il contratto di affitto con il celebre complesso di studi cinematografici ma pare che quest’ultimo abbia deciso di dire definitivamente addio alle produzioni televisive”.

Gli autori, però, sarebbero già alla ricerca di una nuova location che possa ospitare i gieffini delle prossime edizioni: “Endemol Shine ha già ispezionato due nuove location (studi Voxson e Videa) sempre nella Capitale ma ci si chiede perchè non sfruttare l’occasione per un trasferimento più importante: a Milano”.

Ha così concluso: “A parere di chi vi scrive, il motivo per il quale Mediaset dovrebbe sostenere un trasferimento a Milano del Grande Fratello è esattamente questo: fare tabula rasa, conservando sicuramente i pilastri dello show ma andando a cambiarne completamente la fisionomia. Una ristrutturazione impossibile da mettere in atto qualora il programma restasse nella Capitale ma decisamente necessaria. Il GF ha bisogno di aria fresca e di menti nuove che possano toglierlo dall’impasse nel quale si trova da anni. Impasse che ha finito per privare il reality degli ingredienti principali del formato che lo ha reso celebre nel mondo”.