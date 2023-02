Durante l’ultima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha parlato dei seri provvedimenti presi per quanto accaduto negli ultimi giorni. Alcuni gieffini, infatti, sono stati scoperti mentre violavano il regolamento.

REGOLAMENTO VIOLATO – Fin dall’inizio della puntata, Signorini ha mostrato la busta nera per via del comportamento di alcuni concorrenti. Si tratta di Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria. I quattro gieffini si sono riuniti nel van, staccando i propri microfoni e quello ambientale, credendo di non essere ascoltati dalla regia.

Inizialmente il conduttore ha deciso di far finta di non sapere nulla, dividendo i vipponi e di ascoltare le loro versioni. Successivamente, però, Alfonso ha rivelato che qualcosa è andato storto nel piano dei gieffini: “Purtroppo per voi c’era un microfono aperto, quello di Edoardo Donnamaria”.

Davanti a quanto registrato dal microfono del volto di Forum, Tavassi e Micol sono stati accusati di aver staccato i microfoni ambientali, mentre Nicole e Donnamaria di aver riportato informazioni dall’esterno. Inoltre, l’ex naufrago ha espresso delle pesanti dichiarazioni su Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro.

Se della venezuelana non si sa cosa si sia detto, dell’ex tronista è stato messo in dubbio il suo orientamento sessuale. In ogni caso, il direttore di Chi ha preferito non riportare in puntata le affermazioni: “Abbiamo deciso di non condividere le loro insinuazioni per non offendere la sensibilità di Oriana e Daniele”.

Messo alle strette e criticato duramente anche da Sonia Bruganelli, Tavassi ha deciso di intervenire. Il gieffino, infatti, ha voluto dare la sua versione dei fatti, spiegando il perché della scelta di staccare i microfoni:

“Posso dirti perché abbiamo staccato il microfono? Il microfono è stato staccato perché quando ci siamo accorti che la telecamera era rivolta verso su, abbiamo capito che per la prima volta potevamo fare l’amore. Quindi ho staccato il microfono. Questo è il reale motivo del microfono staccato. Fate come vi pare. Però è questa la verità, il microfono è stato staccato prima di andare a dormire, faglielo vedere. Noi mentre parlavamo eravamo a microfoni accesi. Ci siamo lasciati andare con le battute per la telecamera orientata verso su. Io avevo già chiesto scusa in confessionale”.

Nonostante tutte le giustificazioni e le scuse, il GF Vip non ha fatto alcun passo indietro. Edoardo Tavassi, Donnamaria, Micol e Nicol sono finiti automaticamente in nomination. Non resta altro, quindi, che attendere la prossima puntata del reality per scoprire chi dovrà dire addio alla casa più spiata d’Italia.