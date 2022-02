GF Vip, duro scontro tra Alex e Soleil: “L’ho sempre detto che ti amo!”

Dopo giorni di tensione dal ritorno di Alex Belli nella casa del GF Vip, ieri è avvenuto un duro scontro tra lui e Soleil Sorge. Nella serata di ieri, sabato 19 febbraio 2022, l’influencer italo-americana è scoppiata, ammettendo davanti alle telecamere di amare l’attore.

“L’ho sempre detto che ti amo!” – Già nei giorni scorsi la Sorge si era più volte lamentata per gli atteggiamenti di Belli. Soleil, infatti, aveva notato una certa freddezza da parte di Alex nei suoi confronti. Ieri, alla fine, l’ex corteggiatrice ha sbottato contro di lui.

Come riportato da Biccy.it, Soleil si è scagliata contro l’attore: “Tu sei un falso, perché mi hai detto che avevi messo in dubbio tutta la tua vita. Sotto le coperte più che le cose che tutti pensano, tu mi hai detto che eri innamorato. Mi hai guardato, mi hai detto ‘Soleil ti amo’. Io ti ho guardato e non ho risposto”.

Davanti alle accuse della ragazza, Alex ha prontamente replicato: “Rispondi anche tu adesso! Basta fare la parac*la! Ammetti i tuoi sentimenti. Io con te ho ammesso il mio innamoramento e tu ti trattieni, ma con me non funzionano ‘ste falsità. Esci allo scoperto. Puoi prendere in giro gli altri, ma non me… Tu mi stai dipingendo come un mostro e ti fa comodo. Non ammetti quello che hai nel tuo cuore per me, ciccia…”.

Dopo una serie di colorite espressioni in inglese, la Sorge ha continuato a scagliarsi contro l’uomo: “Non voglio sentirti dire che non mi espongo o che non ho coraggio. Quello che abbiamo vissuto è stato bello, ma abbiamo sbandato. Io e te stavamo uscendo dal binario e ci stavamo innamorando, sì è vero ci stavamo innamorando! Però io a differenza tua ho cercato di frenarmi. Hai sbandato e continuavi a dirmi cose pesanti che non ho detto per tutelarti. Adesso mi hai deluso e mi sei sceso”.

Alla fine, però, Soleil ha rivelato di provare qualcosa per Alex: “Sono qui, esco allo scoperto, sono qui eccomi! Io l’ho sempre detto che ci siamo stra amati e ci stavamo innamorando seriamente. L’ho sempre fatto parlare il mio cuore, lo sto facendo. L’ho sempre detto che ti amo! Di che ca**o stai parlando?!”.