GF Vip, è giunta al capolinea la storia tra Rosalinda e Andrea? Le parole dell’attrice

Solo ieri era iniziato a girare sui social l’inaspettato scoop con protagonisti due ex concorrenti del GF Vip. Il gossip vedeva finita la storia tra Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, e Andrea Zenga. A spazzare via qualsiasi dubbio è stata l’ex gieffina, una dei protagonisti del rumors. Tramite le sue IG Story, con tono infastidito, ha voluto chiarire la situazione.

“Perché non vi trovate un hobby?” – Da quanto riportato anche dalla pagina Instagram Veryinutilpeople, è giunto il commento sullo scoop che solo ieri aveva lasciato senza parole i fan del GF Vip.

Dalla loro avventura nella casa più spiata d’Italia, dove è sbocciato il loro amore, Rosalinda e Andrea non si sono più separati. Anche una volta lontani dalle telecamere, i due ex gieffini hanno continuato a vedersi, mostrando sempre più uniti e affiatati.

Nella giornata di ieri, come mostrato anche dalle IG Stories della Cannavò, qualcuno ha creato un profilo fake. È infatti spuntato un falso account con il nickname e foto simili a quelli dell’attrice, che ha annunciato la fine della sua love-story con Zenga:

“Ciao a tutti ragazzi, volevo dirvi che io e Andrea ci siamo lasciati. Mi dispiace. Ho capito che non lo amo. Siamo rimasti in buoni rapporti”.

Furiosa, la Cannavò è dovuta intervenire. Chiedendo ai suoi follower di segnalare l’account fake, ha aggiunto:

“Ma mi spiegate perché non avete un hobby, perché non lavorate, impegnate il tempo per leggere, cantare, suonare, correre, acculturarvi invece di ossessionarvi a dei personaggi al punto di creare profili fake con il loro nome e sparare una serie di str***ate? Spiegatemi perché non comprendo… Aiutatemi a segnalare please”.