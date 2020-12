GF Vip, è vero il flirt tra Sonia e Andrea Damante? La rivelazione di Zorzi

Durante la puntata del GF Vip andata in onda ieri in prima serata, tra gli ingressi dei nuovi concorrenti c’è stato quello di Sonia Lorenzini. Fin dai suoi primi istanti all’interno della casa più spiata d’Italia, l’ex tronista si è scontrata con uno dei concorrenti più amati di questa edizione: Tommaso Zorzi.

Negli scorsi mesi la Lorenzini è stata protagonista di un gossip che l’ha vista protagonista insieme ad Andrea Damante e Giulia De Lellis. Dopo poco dall’annuncio dalla fine dei Damellis, era emerso un gossip che parlava di presunti tradimenti da parte del dj veronese. Tra i vari flirt extra-coniugale, era saltato fuori il nome della nuova gieffina. Sebbene lei abbia smentito la voce, in passato Zorzi ne ha fornito una totalmente diversa.

LA RIVELAZIONE DI ZORZI – A parlare del gossip sono stati anche Gabriele Parapiglia e Tommaso Zorzi. In una puntata del programma web Tommy Talks, la penna di Chi e l’ex protagonista di Riccanza hanno affrontato anche il tanto chiacchierato flirt tra Sonia e Andrea.

Riguardo alla possibilità di una possibile tresca, Zorzi ha rivelato:

“Vuoi sapere se è vero il gossip che riguarda il tradimento di Andrea e Sonia quando stava con Giulia? Guarda, a me risulta che lei sia una delle telefonate o una delle persone indicate come persona che ha tradito la fiducia di Giulia. Loro erano amiche. Lei non era fidanzata ai tempi, ma lui fidanzatissimo. (…)”.

Con il suo ingresso al GF Vip, Sonia è tornata nuovamente al centro dell’attenzione. Sono molti gli utenti dei social che si chiedono se questo rumors emergerà durante la sua permanenza nella casa.