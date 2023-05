GF Vip, Edoardo Tavassi su Micol Incorvaia: “Ecco cosa succedeva sotto le coperte”

Reduce dall’esperienza del GF Vip, Edoardo Tavassi è stato recentemente intervistato nel programma radiofonico Turchesando, in onda su Radio Cusano Campus, condotto Turchese Baracchi. L’ex gieffino ha parlato della sua love-story con Micol Incorvaia, anche lei ex concorrente del reality, e del suo attuale rapporto con Edoardo Donnamaria.

IL RAPPORTO CON MICOL – Oltre alla popolarità, Edoardo nella casa più spiata d’Italia ha trovato l’amore. Tra le tante love-story nate in quest’ultima edizione, è stata molto seguita e apprezzata quella nata tra Tavassi e Micol Incorvaia, la sorella di Clizia. Una volta fuori dalla casa, i due hanno deciso di continuare la loro relazione che, attualmente, starebbe procedendo a gonfie vele.

Nel corso dell’intervista, Edoardo ha colto l’occasione per chiarire una volta per tutta la questione del van-gate. Riguardo al chiacchieratissima episodio, l’ex gieffino ha spiegato:

“Non so se l’hanno capita tutti quanti. Praticamente nel Grande Fratello ci sono sempre le telecamere h 24. Ma è accaduta una cosa che di solito non accade. La telecamera del Van a un certo punto si alza e quindi in quel momento mi sono detto “attenzione, ora non mi vede nessuno”. In quel momento mi sono sentito libero di poter fare quelle cose che di solito fa una coppia. Però qual era il problema? C’era il microfono ambientale e quindi il suggerimento anche dei miei compagni è stato: “Vabbè Edoardo o la fai stasera questa cosa o non la fai più. Hai il microfono ambientale? Stacchiamolo”. Il problema è stato che quando mi sono girato dopo che avevo staccato il microfono, la telecamera era ritornata bella che mi puntava. Quindi ho detto: “Sono fregato” e poi da là è nato il Van – gate. Mi sono beccato la ca**iata di Alfonso in diretta e tutto quanto e non ho nemmeno fatto una mazza!”.

Parlando dell’intimità che era possibile avere all’interno della casa, Edoardo ha così svelato:

“Diciamo che abbiamo recuperato il tempo perso! Se abbiamo fatto l’amore nella Casa? Diciamo un.. nì! Era tutta una paranoia sul fatto che qualcuno ci poteva guardare, o che si capiva da un movimento. Ma pure per baciarci, io prendevo queste coperte e le tiravo su, lei voleva coprire pure il bacio. Voleva censurare quello. Passare cinque mesi, dormire accanto a una persona che ti piace è una sofferenza! La prima volta che poi l’abbiamo fatto? Sono stati quei tre minuti compresi la sigaretta. Va beh poi abbiamo recuperato. È stato bello perché poi comunque ti liberi di tutta quella pressione che hai. Noi dormivano in un van che non è che avevi le chiavi, ti aprivano la porta di notte a qualsiasi ora. Stavi con l’ansia non solo delle telecamere, ma dei coinquilini che erano invadenti da morire in continuazione. I più invasivi? Edoardo che praticamente era nostro figlio, viveva con noi. Stava in mezzo che dormiva fra di noi, ci mancava che lo allattassi”.

Una volta lontano dalle telecamere, il sentimento tra Tavassi e Micol non si è affatto spento. I due innamorati, infatti, hanno iniziato una sorta di convivenza:

“Micol è la persona più ritardataria della storia. Ti mette in condizione di far delle figure assurde. Hai appuntamento alle 21, non possiamo arrivare alle 22. Mettiti la sveglia un’ora prima. Io invece sono puntuale ed è l’unico difetto che per adesso ho trovato in lei. Stando a Roma spesso viene da me, abbiamo iniziato a fare una sorta di convivenza, quella vera, non quella del Grande Fratello che era un po’ particolare e devo dire che sto proprio bene, ci troviamo in tante cose. L’unico difetto è che è ritardataria in una maniera incredibile. E dormigliona. Se non dorme quelle 18 ore al giorno non carbura. Lei e la sorella Clizia hanno una genetica pazzesca. Secondo me si surgelano prima di andare a dormire”.

IL RAPPORTO CON DONNAMARIA – All’interno della sua avventura al GF Vip, Tavassi ha legato con diversi concorrenti. Tra le amicizie nate nella casa più spiata d’Italia, il fratello di Guendalina Tavassi ha parlato degli attuali rapporti con Edoardo Donnamaria:

“Lui sta a Milano, io sto a Roma, scambi così su Instagram. Spero di recuperare. Lui deve chiarire un po’ di cose, poi per il resto abbastanza bene. Ci sono persone che mi hanno fatto di peggio nella vita, lui non mi ha fatto niente. Gli ho voluto bene nella Casa, gliene continuo a volere. Ognuno di noi sbaglia, pure io non è che sono perfetto. Ogni tanto ci inviamo qualcosina su whattsapp. Non gli negherei mai che so di vederci una partita insieme. C’è da parlare”.