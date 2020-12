GF Vip, Elisabetta Gregoraci al centro della polemica: criticata la frase rivolta alla Salemi

Anche ieri sera una delle protagoniste del GF Vip è stata Elisabetta Gregoraci, entrando dentro la casa per un ultimo confronto con Pierpaolo Pretelli. L’ex gieffina è però finita al centro dell’attenzione, anzi, della polemica per via di una frase abbastanza infelice rivolta a Giulia Salemi, un’altra concorrente del reality.

“È in calore” – Non si può di certo negare che la Gregoraci sia stata una delle concorrenti di punta di questa quinta edizione del reality. La sua amicizia speciale con Pierpaolo e gli accesi dibattiti con altre concorrenti della casa hanno fatto parecchio discutere sia fuori che dentro il programma. A scontrarsi più e più volte con l’ex moglie di Flavio Briatore sono state soprattutto Selvaggia Roma e Giulia Salemi; a quest’ultima è stata rivolta la frase che ha scatenato il caos sui social.

Durante una diretta Instagram insieme a Francesco Oppini ed Enock Barwuah, si è messa a commentare ciò che sta accadendo dentro la casa. Elisabetta ha poi iniziato a leggere qualche commento, tra cui uno offensivo nei confronti della Salemi: “Mi scrivono che Giulia è in calore. Non so cosa stia succedendo di là. Stanno già facendo il primo atto”. Una volta letto ad alta voce la frase, la Gregoraci ha spiegato di non sapere cosa sta accadendo in casa.

Il gesto della showgirl calabrese non è affatto piaciuto agli utenti dei social che si sono subito scagliati contro di lei. Sono stati in molti ad attaccarla, aggiungendo che avrebbe potuto sorvolare quel commento o dissociarsi totalmente da quanto scritto.

Solo qualche puntata fa, quando anche Elisabetta era una concorrente del GF Vip, una simile frase le era stata rivolta da Antonella Elia. “Mi sembri una gatta in calore”, aveva così affermato l’opinionista. Davanti a questa dichiarazione, la Gregoraci si era ovviamente risentita.