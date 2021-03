GF Vip, Elisabetta Gregoraci: arriva la denuncia da un presunto ex fidanzato

Tra i protagonisti di questa quinta edizione del GF Vip c’è certamente Elisabetta Gregoraci. Sia dentro la casa che in studio, la showgirl calabrese è più volte finita al centro dei riflettori. Sebbene il programma si sia concluso, la Gregoraci continua a finire spesso al centro dell’attenzione.

Questa volta sembrerebbe che l’ex gieffina sia finita nei guai. Pare, infatti, che un presunto ex di Elisabetta abbia deciso di denunciarla.

“Ha detto parole false e calunniose” – A voler andare per vie legali con Elisabetta è Mino Magli. Durante l’avventura della donna nel GF Vip, l’uomo è più volte stato ospite nei salotti televisivi, definendosi l’ex fidanzato della Gregoraci.

Stando alla versione di Magli, la storia con la showgirl avrebbe avuto inizio durante il matrimonio con Flavio Briatore. Una storia segreta, ma passionale e intensa.

Una volta fuori la casa, Elisabetta ha smentito categoricamente le parole di Magli. L’ex concorrente del reality ha inoltre dichiarato di voler querelare l’uomo viste le falsità dette.A gran sorpresa, però, sembrerebbe che ad andare per via legali è proprio Mino Magli. L’uomo ha infatti rivelato di aver già parlato con il suo avvocato:

“Non ho idea di come reagisca Elisabetta e sono curioso di vedere cosa farà. Dopo quanto successo ho dato mandato al mio avvocato di denunciare Elisabetta Gregoraci per avere detto sul mio conto parole false e calunniose. Ha affermato che mi facevo pagare dai paparazzi per farmi fotografare con lei. Mi ha dipinto come un cialtrone e un bugiardo. Non chiedo soldi. Voglio che il tribunale mi restituisca l’onore e che lei mi chieda scusa”.