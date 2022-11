GF Vip, ennesimo scontro tra Daniele e Oriana: “Io non ti parlerò più!”

Durante l’ultima puntata del GF Vip, andato in onda ieri in prima serata, si è parlato di un altro triangolo amoroso che si è creato all’interno della casa. Si tratta del triangolo formato da Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli che, nei giorni prima, ha provocato non pochi scontri. Alla fine, però, la venezuelana ha fatto la sua scelta, ossia l’ex di Belen Rodriguez. Dopo la diretta, però, è avvenuto l’ennesimo scontro tra lei e l’ex tronista di Uomini e Donne.

“Io non ti parlerò più!” – Una volta terminata la puntata, Oriana ha deciso di raggiungere Daniele nel tentativo di scusarsi qualora si fosse sentito preso in giro. Come riportato da Biccy, Dal Moro non ha affatto accettato le scuse della gieffina, ma si è rivolto con toni abbastanza accesi:

“Nominami sempre, mi faresti il più grande regalo. Io non ti parlerò più! Per me questo teatrino fra me te e Antonino era quello che volevi, te lo dico seriamente. Ti ho chiesto espressamente di lasciarmi fuori da queste dinamiche. Io ovviamente non è che non voglio essere inserito in nessuna dinamica, altrimenti me ne sarei rimasto a casa mia. Ma non voglio che mi inseriate in queste dinamiche di m***a e questa è una dinamica di m***a”.

L’ex tronista di UeD ha poi aggiunto: “Ora è inutile che mi chiedi scusa, perché secondo me lo hai fatto a posta. Dici che mi apprezzi ma per quale motivo se neanche abbiamo mai parlato? Non ti ho raccontato niente della mia vita, del mio passato. Solo perché ti sto simpatico? Bah. Secondo me non sei onesta, io non vedo neanche onestà in te”.

Ha infine terminato così: “La scelta più facile per te è quella che ti torna più comodo, ti sei fatto tutto il tuo programma in testa. E fai anche bene a farteli, ma lasciami fuori. Secondo me tu sei molto brava a prenderti quello che più ti fa comodo. Tu vuoi uscire da qua con un milione di follower in più!”.