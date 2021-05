GF Vip, esce fuori la storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti: la reazione dell’ex concorrente

Nelle ultime ore i social sono impazziti per l’inaspettato scoop su un ex protagonista del GF Vip. Proprio ieri, infatti, è stata condivisa da Stefano Coletti una foto che lo vede al fianco di Elisabetta Gregoraci, confermando così la loro presunta relazione. Ma cosa ne pensa l’ex gieffina della decisione di rendere pubblica la loro presunta love-story? A parlarne è stata una persona a lei vicina.

LA REAZIONE DI ELISABETTA – Già durante la sua esperienza all’interno del GF Vip, alcuni indizi avevano portato a pensare che tra la Gregoraci e il motociclista ci fosse del tenero. Più volte, però, Elisabetta ha ribadito di essere single.

Davanti alla foto di Coletti, il web si è diviso in due. Se in molti hanno sostenuto la showgirl, appoggiando questa sua nuova storia, c’è chi l’ha criticata. L’ex moglie di Flavio Briatore è stata infatti accusata di essersi presa gioco di tutto, mentendo riguardo la sua situazione sentimentale.

Questi commenti negativi non sono affatto piaciuti ai due protagonisti del gossip. A prendere le difese dell’ex gieffina è stata proprio Stefano, dichiarando: “Vedo tanti insulti… tengo solo a dire che Elisabetta ed io non stavamo assieme prima del GF. Abbiamo cominciato a frequentarci negli ultimi due mesi… quindi non è una bugiarda come state insinuando”. Queste parole, però, sono scomparse poco dopo.

Come riportato anche dalla pagina Instagram Veryinutilpeople, Elisabetta sarebbe abbastanza arrabbiata per questa situazione. A rivelarlo è stato Luca Revelli, amico della Gregoraci e suo truccatore, spiegando che la foto incriminata sarebbe stata scattata quest’estate e non recentemente. In una diretta su Instagram, l’uomo ha smentito la relazione tra l’amica e il motociclista, aggiungendo che la showgirl sarebbe arrabbiata dal comportamento di Coletti.