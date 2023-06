GF Vip, ex concorrente ammette: “È stato un errore parteciparvi”

A distanza di qualche anno dalla sua avventura al GF Vip, Maurizio Battista è tornato a parlare del reality. Nel dettaglio, l’ex gieffino si è scagliato duramente contro il programma, ammettendo di essersi pentito di aver partecipato.

“È stato un errore” – Ospite al podcast Tintoria condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone, il noto comico ha deciso di ripercorrere alcune tappe della sua carriera. Nel parlare dei programmi a cui ha preso parte, Maurizio ha voluto fermarsi un attimo sul GF Vip.

Parlando del reality di Alfonso Signorini, l’uomo ha rivelato che se tornasse indietro, non prenderebbe parte al reality. Dopo questa sua confessione, l’ex gieffino ha rivelato anche il perché di questo suo pentimento:

“Com’è fare il Grande Fratello Vip? È un errore. Con sto carattere di mer*a che c’ho, vado con altri 18 di cui 17 ti sono antipatici. L’unico ero io, ma neanche mi sopporto più di tanto. Lì non puoi dire niente, non puoi essere te stesso. Giuro, non l’ho fatto per soldi, io lavoravo… un mese lì dentro, un cesso in 18, sembrava un autogrill. Poi ci stanno dei personaggi insopportabili. Quei programmi li devono fare chi non c’ha né arte, né parte”.

Continuando a parlare della sua carriera, Maurizio non si è affatto pentito di aver preso parte a Ballando con le Stelle. Parlando della sua avventura nel programma di Milly Carlucci, il comico ha ammesso:

“Mi sono divertito, ma ho faticato tanto, la gamba destra non mi si alzava. L’ho fatto, ma non ne vado fiero. L’errore è cercare la visibilità e la notorietà […] Non tutti quelli conosciuti sono artisti. L’arte è un’altra cosa. Dovevo andare da Carlo Conti a I migliori anni, ma non ci sono andato, perché la televisione… che valore ha? Il live è un’altra cosa. La tv la può fare chiunque, come il cinema”.