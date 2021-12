GF Vip, ex concorrente smaschera Delia ed Alex: “È tutto programmato”

Gli ultimi eventi avvenuti sia dentro che fuori la casa del GF Vip sono ancora al centro delle chiacchiere. A parlarne sono stati anche alcuni ex concorrenti di quest’ultima edizione, svelando un inaspettato retroscena.

“È tutto programmato” – Durante la penultima puntata del reality, a dover dire addio al suo percorso è stato Alex Belli. L’uomo ha infatti infranto il regolamento riguardo le misure anti-Covid abbracciando la moglie Delia Duran, venendo così squalificato.

A parlarne sono stati alcuni ex volti del programma, tra cui Samy Youssef. Ospite di una diretta Instagram di Ainett Stephens, Jo Squillo e Clarissa Selassié, il modello ha rivelato di aver avvistato la chaicchieratissima coppia. Raccontando il retroscena, anche l’ex gieffino ha ammesso che, secondo lui, si è trattata di una recita.

“Li ho visti davanti ai miei occhi la stessa sera, in hotel”, ha raccontato il ragazzo, riferendosi proprio ad Alex e Delia, “e ti posso dare la garanzia al 100 per cento, che erano davanti a me e pomiciavano come se niente fosse. E quindi mi viene da pensare che è tutto programmato proprio alla grande, tutto calcolato”.

Davanti alle facce sconvolte degli altri suoi ex inquilini, Samy ha aggiunto: “Ma voi ancora ci credete veramente che non sono una coppia aperta? E’ palese che lo è, è scontatissimo, solo che hanno recitato malissimo, ormai la gente li ha sgamati”.