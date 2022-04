GF Vip, ex gieffina contro Miriana Trevisan: “Perché mi hai tradito?”

Sebbene il GF Vip abbia chiuso i battenti da più di un mese, gli ex gieffini continuano a far parlare di loro. Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione è stata Maria Monsè che con una lettera a DiPiù si è scagliata contro Miriana Trevisan.

“Perché mi hai tradito?” – Dopo esser entrata come concorrente a reality già avvitato, il percorso della Monsè è stata abbastanza breve. Nonostante questo, Maria ha rivelato di essersi sentita tradita da una gieffina che considerava amica: Miriana.

Attraverso una lettera pubblicata sul settimanale DiPiù, come riportato anche da Biccy.it, l’ex gieffina si è scagliata contro la Trevisan. Stando a quanto scritto, Maria e Miriana erano unite da un’amicizia trentennale, nata durante il periodo di Non è la Rai:

“Perché mi hai tradito? Hai rovinato la nostra amicizia che durava da 30 anni. Abbiamo fatto Non è la rai insieme e mi sono sentita tradita da te. Se sono stata eliminata così presto dal GF Vip è anche per colpa tua. Hai messo sotto i piedi la nostra amicizia per un gioco, mi hai offeso, solo perché facevi parte di un gruppo che non mi voleva. Perché ti sei comportata così male contro di me?

Pensare che tu eri la mia preferita. Anche perché fin dai tempi di Non è la Rai tra noi c’è sempre stato un bellissimo rapporto. E adesso racconto che prima del GF Vip mi hai chiamato per farmi uno dei tuoi saluti carini e affettuosi. Era la fine di luglio ed era tardi, le undici di sera, ma le amiche possono chiamare anche a quell’ora. Nella casa però mi hai voltato le spalle”.