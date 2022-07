GF Vip, ex gieffina sulla Berti come opinionista: “Diamo spazio ai giovani”

Sebbene manchi ancora qualche mese dall’inizio del GF Vip, sono state rilasciate le prime novità. A far discutere è stata la decisione di affidare il ruolo di opinionista a Orietta Berti. Ad avere qualcosa da ridire è stata una ex gieffina della scorsa edizione: Clarissa Selassié.

“Diamo spazio ai giovani” – Per la prossima edizione, ad affiancare Alfonso Signorini ci saranno Sonia Bruganelli e la Berti. Su quest’ultima ha avuto da ridire la Selassié, come riportato da Biccy, che ha infatti dichiarato:

“Cosa ne penso delle opinioniste? Allora assolutamente massimo rispetto per le grandi carriere di queste due donne, ma io mi ero sempre espressa in questi mesi nel voler fare anche io l’opinionista. Credo che non abbiano avuto il coraggio di osare nel mettere una figura peperina come me!”.

Proseguendo con il suo discorso, Clarissa ha aggiunto: “Sicuramente avrei preso una fascia molto più vasta, dai teen, ai millennials, ai Generazione Z. Ma tantissime altre ancora. Poi a me piace commentare il gossip, ho il carattere e nonostante i miei 20 anni ero pronta a dire la mia, ad andare controcorrente e a dimostrare che noi giovani donne siamo in grado di riempire questo ruolo”.

Concludendo la sua spiegazione, l’ex volto del GF Vip ha ribadito la necessità, per la televisione, di dare spazio ai giovani. Per quanto riguarda Orietta Berti nelle vesti di opinionista, rimane un mistero il motivo che spinto Signorini a compiere tale scelta.