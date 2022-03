GF Vip: ex gieffina ospite a La Pupa e Il Secchione

Reduce dal successo ottenuto al GF Vip, Lulù Selassié è pronta a tornare sul piccolo schermo. Questa sera, infatti, la ragazza sarà presente a La Pupa e Il Secchione in qualità di ospite.

PUPA PER UNA SERA – Stasera tornerà in prima serata il programma condotta da Barbara D’Urso. Quest’anno in forma di reality, la trasmissione ha in serbo delle sorprese. Tra gli ospiti di questa puntata ci sarà anche Lulù, finalista della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Questa sera, infatti, la principessa vestirà i panni della Pupa. Sebbene sarà presente solo per una sera, la ragazza sarà determinante per i concorrenti con la classifica finale. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli su cosa farà Lulù questa sera.

Oltre alla presenza della Selassié, ci sarà l’ingresso di un nuovo concorrente: Gianmarco Onestini, un nuovo secchione. Atteso, inoltre, è il confronto tra Guenda Goria e Mila Suarez. Alla figlia di Amedeo Goria non sono affatto piaciute le dichiarazioni della Pupa e la sua vicinanza con Mirko, il fidanzato di Guenda e il Secchione di Mila.

Non mancheranno, però, le prove che i concorrenti dovranno sostenere. Tra di essi ci saranno lo “Zucca Quiz”, necessario per costituire la classifica, e il “Bagno di Cultura”, quest’ultimo decreterà qualche coppia dovrà lasciare definitivamente il programma.