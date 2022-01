GF Vip, ex gieffino pronto al grande passo: l’attacco a Rosalinda Cannavò

Durante la scorsa edizione del GF Vip ha fatto molto discutere la rivelazione di Massimiliano Morra e Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco. Proprio all’interno del reality i due hanno rivelato che la loro passata storia d’amore è stata creata a tavolino per visibilità.

Il programma condotto da Alfonso Signorini è oramai solo un ricordo per Morra, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua vita. L’ex gieffino ha infatti annunciato di essere pronto a convolare a nozze con la sua fidanzata storica. Inaspettatamente Massimiliano ha anche attaccato la Cannavò.

FIORI D’ARANCIO PER L’EX GIEFFINO – Intervistato dal settimanale DiPiù, Massimiliano ne ha approfittato per annunciare il suo matrimonio con Dalila: “Mi sposo. Dalila è la donna della mia vita, la ragazza con cui voglio mettere su famiglia. Stiamo pensando di sposarci a Napoli”.

Durante l’esperienza di Morra nella casa più spiata d’Italia, la ragazza non ha mai smesso di sostenerlo. Estranea al mondo dello spettacolo, Dalila è una ballerina laureata in Moda e Design.

“Ripensare a lei mi togliere la serenità” – Nel GF Vip, Massimiliano ha cercato spesso di riallacciare un rapporto di amicizia con Rosalinda. Tra i due, però, sono avvenuti svariati scontri, portando il ragazzo a tagliare qualsiasi rapporto con l’ex collega.

A diversi mesi dalla fine dell’esperienza nel reality, Morra è tornato a parlare della Cannavò. L’attrice all’interno della casa aveva parlato di un mancato coming-out da parte dell’ex gieffino. A DiPiù Massimiliano ha smentito le parole della ragazza:

“Lei nella Casa ha detto falsità su di me, facendomi passare per uno che la tormentava ai tempi in cui lavoravamo insieme. Non solo, ha anche detto che sarei omosessuale: io non ho nulla contro gli omosessuali, ma non lo sono”.

Sulla storia tra Rosalinda e Andrea Zenga, nata nel programma, Morra ha dichiarato: “Rosalinda fa progetti seri con Andrea Zenga? Non mi interessa. Solo ripensare a lei mi toglie serenità, eviterei pure di nominarla”.