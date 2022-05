GF Vip: fan preoccupati per Lulù Selassié

Per Lulù Selassié, ex protagonista della sesta edizione del GF Vip, questo non è affatto un bel periodo. Proprio per questo i fan della ragazza si sono mostrati abbastanza preoccupati, soprattutto dopo la sua recente intervista televisiva.

PREOCCUPAZIONE PER LULÙ – La rottura tra Lucrezia e Manuel Bortuzzo è arrivata come un fulmine a ciel sereno non solo per i fan, ma anche per la stessa principessa. L’ex gieffina, infatti, ha raccontato di aver saputo della fine della loro storia attraverso un comunicato stampa.

Un evento che ha ovviamente spezzato il cuore della Selassié, che fin dall’inizio del suo percorso al GF Vip si è mostrata innamorata del nuotatore. A mostrare la sua preoccupazione è stata anche Clarissa Selassié che sui social aveva ammesso:

“Sto molto in pensiero per Lulù, perché comunque mia sorella in questo periodo non sta attraversando cose molto facili e sto male con lei e per lei. Sono sempre al suo fianco. Soltanto a parlarne mi emoziono. Mi sono davvero alzata pensierosa”.

Ad essere preoccupati non sono solo gli affetti della ragazza, ma anche i suoi fan. Dopo la sua intervista a Verissimo, molti telespettatori hanno notato come Lulù fosse non solo sofferente e spenta, ma anche visibilmente magra. Ciò ha fatto scattare la paura ai suoi fan che temono, infatti, che la principessa possa essere nuovamente ricaduta nei disturbi alimentari.

Già durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia, alcuni ex concorrenti hanno raccontato che una volta finito di mangiare, Lulù si chiudeva in bagno per vomitare. Quello dei fan, però, sono solo preoccupazioni. Se però fosse vero, ci auguriamo che la famiglia riesca ad intervenire in tempo e che Lucrezia possa tornare ad essere felice.