GF Vip, Fariba Tehrani tra i nuovi concorrenti della prossima edizione? Le parole di Pierpaolo Pretelli

Sebbene il GF Vip abbia chiuso i battenti da poco, il web ha già iniziato ad ipotizzare sui papabili concorrenti della prossima edizione. Inaspettatamente, tra i possibili futuri gieffini c’è un un volto per nulla estraneo ai reality: Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi.

FARIBA AL GF VIP? – Ex concorrente della scorsa edizione de L’Isola dei Famosi, Fariba potrebbe fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Non come ospite, cosa accaduta nel 2018 e nel 2021, ma come concorrente.

A proporla sarebbe stata proprio la Salemi nel corso di una puntata del GF Vip Party: “Possiamo dirlo dai? Non è che porta sfortuna dirlo? Tu Gaia potresti partecipare il prossimo anno. Dai concorrente unico Gaia Zorzi e Fariba Tehrani. Mia mamma ragazzi è convinta di farlo il prossimo anno. Gaia poi mi ha confessato che se lo farà mia mamma, allora lo farà anche lei”.

A parlare di questo rumors è stato anche Pierpaolo Pretelli, ex gieffino e fidanzato di Giulia. Lui e l’influencer si sono conosciuti e innamorati proprio nella casa più spiata d’Italia. Su una possibile partecipazione della suocere nel reality, Pretelli a SuperGuida TV ha dichiarato:

“Ormai ci siamo andati tutti e se ci va anche Fariba non cambia nulla. Siamo tutti domiciliati a Cinecittà. Se dovesse partecipare avrà il sostegno e il supporto dell’intera famiglia. Sono molto curioso”.