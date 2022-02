GF Vip, Federica Calemme sui messaggi di Belli: “Che poteva esserci un secondo fine”

Ospite a Casa Chi, Federica Calemme ha commentato alcune indiscrezioni che la vedono protagonista insieme ad un altro volto noto del GF Vip. Stando ad alcuni rumors, la ragazza avrebbe ricevuto un due di picche da Alex Belli, nuovamente all’interno della casa.

ALEX BELLI SBUGIARDATO DA FEDERICA – In una recente intervista nel salottino web di Gabriele Parpiglia, Federica ha smentito le voci sul presunto rifiuto di Alex. L’ex gieffina ha inoltre aggiunto che a scriverle sarebbe stato proprio l’attore, chiedendole di incontrarla per scattarle delle foto:

“La verità è che lui mi segue sui social e mi ha anche scritto in varie occasioni e posso provarlo, ho le chat. Mi ha chiesto di incontrarlo per scattare qualcosa a Milano, ma non c’è stata occasione. Dice che sono stata scartata perché per lui non ho la scintilla, ma sono bugie, non è affatto vero ragazzi, forse ha incontrato una mia sosia”.

Ospite in un’altra intervista a Casa Chi insieme a Gianmaria Antinolfi, Federica è tornata a parlare di Alex. La ragazza ha ammesso che, secondo lei, dietro c’era un secondo fine: “Rifiuterei subito, all’istante, non andrei mai nello studio di Alex. Anche no proprio. Se mi fossi trovata adesso al GF Vip con Alex in casa con noi? L’avrei evitato a prescindere perché non mi piace come persona. Nemmeno un ciao. Quando mi ha cercato per scattare le foto ho percepito che poteva esserci un secondo fine. I messaggi non erano proprio espliciti, ma sapevo il tipo di personaggio“.

Sulla questione si è espresso anche Gianmaria: “Se la manderei nella Factory di Alex Belli a posare? Credo proprio che lei non andrebbe mai. Quindi non si porrebbe proprio il problema”. L’imprenditore campano ha poi aggiunto: “Al massimo chiama me e ci vado io, per come si sta evolvendo la cosa è più probabile che lo chieda a me. Visto che appena entrato in casa ha parlato di me, significa che gli manco“