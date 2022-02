GF Vip, Federica smentisce Alex: “Voleva incontrarmi, ho le chat”

Reduce dall’avventura al GF Vip, Federica Calemme è stata recentemente ospite a Casa Chi. Ed è proprio nel salotto virtuale di Gabriele Parapiglia che la ragazza ha smentito le ultime dichiarazioni fatte da Alex Belli su di lei.

“Voleva incontrarmi” – Fin dall’inizio del reality, Alex si è dimostrato il protagonista indiscusso della casa più spiata d’Italia. Squalificato per non aver rispettato le norme anti-Covid, l’attore è stato comunque ospite in studio e a breve entrerà nuovamente in casa per rimanerci qualche settimana.

Dell’attore ne ha parlato anche Federica, recentemente uscita dal GF Vip e attualmente felice al fianco di Gianmaria Antinolfi. Ospite al salottino web di Parpiglia, la ragazza ha voluto smentire le dichiarazioni che Alex avrebbe fatto su di lei.

La Calemme ha raccontato che le sono giunte voci secondo le quali avrebbe ricevuto un due di picche proprio dall’attore di Centovetrine. Nel programma di Parpiglia ha quindi deciso di replicare, sbugiardando quanto dichiarato da Alex:

“Se sono mai stata la musa di Alex Belli? Ah, ecco, voglio chiarire questa cosa. Io ho sentito che dicono questa storia, che lui ha detto che aveva avuto delle foto mie in agenzia e che lui mi ha anche scartata. Non è vero! Perché non ho mai mandato foto ad Alex Belli. Anzi lui su Instagram mi segue, mi ha scritto più volte e ho le chat, dove si legge chiaramente che lui voleva incontrarmi per farmi delle foto a Milano ma non c’è mai stata l’occasione. Lui voleva fotografarmi ma non ci è riuscito, mi ha scritto lui. Potevo essere la Soleil di Alex? Esatto e invece no, non mi ha colpito. Ha detto che mi ha fotografata, ma che non ho la scintilla? Non è vero nulla ragazzi, non c’è mai riuscito! Vi assicuro, magari sarà stata una sosia”.

L’argomento si è poi spostato su Gianmaria, conosciuto proprio all’interno della casa più spiata d’Italia. La loro love-story è nata inaspettatamente, ma sembra che tutto stia andando a gonfie vele. Proprio sull’imprenditore campano e la loro storia, Federica ha ammesso:

“Se Gianmaria mi è subito piaciuto esteticamente e caratterialmente? Sì mi piaceva, perché il mio ideale di uomo è moro, mediterraneo, però non mi aspettavo che sarebbe nata una storia. Anche perché sapevo che lui era impegnato. Quindi non c’avevo pensato più di tanto. Poi vedendolo è scattata una scintilla”.