GF Vip, Fernanda Lessa e Stefania Orlando “usate” dallo stesso uomo: “per finire sui rotocalchi dei giornali di gossip”

Cos’hanno in comune Fernanda Lessa e Stefania Orlando, oltre la loro partecipazione al GF Vip? Stando a quanto rivelato recentemente, entrambe hanno avuto una storia con Matteo Cambi. A rivelarlo è stato proprio l’uomo stesso, conosciuto per aver creato e lanciato il marchio “Guru”. A soli 24 anni Cambi ha toccato il successo con un dito, scoprendo, però, che non è oro tutto ciò che luccica. Oltre ai soldi, alla notorietà e alle donne, l’imprenditore ha dovuto fare i conti con gli eccessi e la droga.

A raccontare il viaggio verso l’inferno è stato proprio Matteo, svelandosi in una lunga intervista a Libero Quotidiano. Tra i suoi sfoghi e i suoi racconti, il creatore di “Guru” ha parlato di alcune sue love-story, due delle quali avute con due volti molto note del reality attualmente condotto da Alfonso Signorini.

SUCCESSO ED ECCESSI – Il primo doloroso e forte scosse che gli dà la vita, Matteo lo riceve a 6 anni quando perde il padre a soli 6 anni. L’uomo è stato infatti ucciso da un automobilista che non aveva rispettato lo stop. “Quel ricordo non mi abbandonerà mai e, credo, sia all’origine di ogni mia debolezza”, ha ammesso l’uomo.

Ancor prima dei 24 anni, con l’assicurazione sulla vita che il padre aveva fatto per lui, Matteo si ritrova con una cospicua somma di denaro. Da lì decide di partire per l’America, desideroso di imparare le necessarie nozioni di marketing per poter aprire una impresa. La svolta avvenne quando tornò in patria: “Tornato in Italia insieme ad un mio amico, Gianmaria Montacchini, fondammo la Guru. L’azienda aveva come cuore dell’investimento delle magliette con una margherita”.

Se all’inizio Cambi e Montacchini ebbero problemi a fatturare, il successo esplose quando le magliette furono esposte in uno show room a Milano. In quel frangente il marchio arrivò a fatturare cento milioni di euro all’anno. Dal successo e dai soldi, però, giunse anche la droga: “Ero entrato in un vortice in cui tra cocaina e voglia di apparire non riuscivo più a gestirmi”.

Oltre al continuo bisogno dato dalla dipendenza della droga, per Matteo arrivò anche la smania della notorietà. Il desiderio di voler apparire sulle riviste, di stare al centro dell’attenzione, lo portò ad intraprendere svariate storie d’amore con i volti più noti di quei tempi. Tra le donne con cui è stato Matteo, sono presenti due volti noti del GF Vip:

“Erano relazioni che nascevano da un sentimento vero che però io trasformavo, ed usavo, per avere visibilità. Da Arianna Marchetti a Fernanda Lessa per passare da Stefania Orlando erano tutte storie vere ma io le usavo, chiamando anche i fotografi, per finire sui rotocalchi dei giornali di gossip”.

L’ennesimo scossone che lo riportò alla realtà avvenne l’11 luglio del 2008 quando la guardia di finanza bussò alla porta di Matteo, arrestandolo: “Esplosero, in quel momento, tutte le mie fragilità e soprattutto il dolore per mia madre che non meritava questo. Da lì però il cammino verso una presa di coscienza di chi ero e di come ero fu ancora lungo”.

Da lì iniziò un nuovo percorso che lo ha portato a risarcire sessanta milioni di euro e a disintossicarsi dalla droga. Ad aiutarlo a rialzarsi è stata Stefania Marusi, con cui Cambi è convolato a nozze nel 2014. Con Stefania, Matteo ha avuto anche una figlia: Melissa.

“Loro sono la mia ragione di vita e Stefania con cui ci frequentiamo dal 2000 ha sempre rappresentato il buono ed il bello della mia vita. Mia moglie è una donna straordinaria oltre che coraggiosa ed è stata capace in questi ultimi anni di combattere e vincere la battaglia contro un tumore, per fortuna benigno, al cervello. La forza e la determinazione di Stefania è meravigliosa e mi insegna tanto ogni giorno”, ha così concluso.