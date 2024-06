GF Vip, fiori d’arancio per Andrea Denver: gli ex gieffini invitati e l’IG Story di Adriana Volpe

Fiori d’arancio per un ex protagonista del GF Vip. Si tratta di Andrea Denver che ieri, 13 giugno, è convolato a nozze con Lexi Sundin a Verona, nella città natale del modello. A non sfuggire al popolo del web è stata la particolare storia di Instagram di Adriana Volpe.

FIORI D’ARANCIO PER L’EX VIPPONE – Denver e Lexi si sono conosciuti nel 2021 a New York, negli Stati Uniti d’America, dove i due attualmente abitano. Dopo i primi mesi insieme, i due si sono brevemente separati quando Andrea ha preso parte ad un reality america.

Nonostante nel programma il modello si sia avvicinato ad un’altra concorrente, una volta uscito dal programma ha capito di amare ancora la Sundin. La coppia ha così deciso di compiere il fatidico passo, diventando marito e moglie.

Alla cerimonia sono stati presenti alcuni degli ex volti del GF Vip. A presenziare al matrimonio, infatti, sono stati Aristide Malnati, Patrick Ray Pugliese e Fabio Testi, con cui il modello ha legato nel corso dell’esperienza del reality e con cui ha mantenuto i rapporti. A non passare inosservata è stata l’assenza di Adriana Volpe, ex gieffina e amica di Andrea.

Nel corso della loro avventura nel programma, il modello e la conduttrice hanno instaurato un’amicizia che ai tempi ha fatto non poco discutere. I rumors, però, si sono spenti insieme alle luci del reality, dato che entrambi all’epoca erano impegnati. Il giorno delle nozze di Andrea, la donna ha pubblicato una IG Story con una citazione di Alda Merini che parla di bei ricordi.