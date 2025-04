GF Vip, fiori d’arancio per un ex gieffina: “È stato un colpo di fulmine”

Dopo oltre tredici anni insieme e una figlia di nove anni, Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia sono pronti a dire sì. L’ex concorrente del GF Vip, nota anche per la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, ha annunciato le imminenti nozze sulle pagine del settimanale Chi.

FIORI D’ARANCIO PER LA COPPIA – La coppia ha scelto di sposarsi il prossimo 5 luglio a Panarea, l’isola che ha fatto da sfondo al loro primo incontro e all’inizio della loro storia d’amore. A quanto pare, a dare la spinta decisiva verso l’altare è stata la loro bambina, Maria Isabelle, che ha più volte chiesto al padre perché non sposasse la mamma. “Maria mi ha chiesto tre volte in un anno perché non sposavo la mamma, la prima volta ho riso, la seconda volta le ho risposto!”, ha raccontato Mobilia.

Il colpo di fulmine tra Cecilia e Gianluca è scoccato proprio a Panarea. La showgirl si trovava in vacanza con la madre e la sorella quando ha notato per la prima volta l’imprenditore siciliano. “Era il primo anno che ero single. Quando scendo dalla barca e vedo lui al bar del porto, senza sapere chi fosse, ho pensato: ‘Questo sì che mi fa impazzire'”, ha rivelato Capriotti.

Anche Gianluca Mobilia ha ricordato quel primo incontro e l’inizio della loro relazione, che nel giro di pochi mesi li ha portati a vivere sotto lo stesso tetto. “Nonostante avessi già 39 anni, non avevo mai convissuto. Ma con Cecilia ho capito che volevo una relazione seria e chiara. Ci siamo conosciuti ad agosto, a ottobre vivevamo insieme”, ha raccontato l’imprenditore.

Se per Cecilia il matrimonio è sempre stato un sogno, nel tempo aveva perso le speranze che potesse concretizzarsi. “Ormai ero un po’ disincantata. Ho sempre desiderato sposarmi, ma pensavo che non sarebbe mai successo. Andavo ai matrimoni felice per gli sposi, ma dentro di me rosicavo“, ha ammesso. Poi, la svolta è arrivata lo scorso 4 luglio, durante le nozze di un amico, quando Gianluca le ha finalmente fatto la fatidica domanda. “Ora avrò anche io il mio abito bianco, senza capelli bianchi”, ha scherzato la showgirl.