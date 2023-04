GF Vip, flirt tra Antonella e Antonino dietro le quinte? La segnalazione di una fan

Ieri è andata in onda la finale della settima edizione del GF Vip, dove a trionfare è stata Nikita Pelizon. Nonostante tutto, però, nelle ultime ore si sta discutendo di Antonella Fiordelisi, ex gieffina e protagonista di questa edizione.

Stando ad una segnalazione giunta ad Amedeo Venza, l’influencer è stata accusata di aver flirtato con Antonino Spinalbese dietro le quinte. Cos’è successo?

FLIRT DIETRO LE QUINTE? – Anche questa edizione ha regalato diverse coppie, ma ad aver conquistato il pubblico sono stati i Donnalisi. Si tratta della coppia formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, quest’ultimo non presente in puntata perché squalificato.

Durante la puntata di ieri sono stati presenti diversi fan della coppia, ma una di loro ha recentemente lanciato una pesante accusa all’ex gieffina. A rivelare tutto è stato Venza, pubblicando un messaggio che ha ricevuto da una fan dei Donnalisi.

Attraverso le sue IG Stories, l’esperto di gossip ha così pubblicato:

“Ciao Ame, so che non puoi rispondere in direct ma volevo dirti che sono tra il pubblico del GF Vip. E sono una donnalisi delusa perché durante la pubblicità ci fanno uscire per andare in bagno (3/4 per volta). E dietro le quinte c’era Antonella che abbracciava Antonino. Ridevano e scherzavano come se fossero complici da sempre. Mi dispiace per Edoardo perché io e tutte le donnalisi sogniamo per lui un amore vero e duraturo. Non merita questo da Antonella perché lui ha smesso di seguire tutti e non saluterà nessuno per rispetto a lei. E lei dovrebbe fare lo stesso”.