GF Vip, Francesco Chiofalo sul papà di Antonella Fiordelisi: “È geloso della figlia”

In una recente intervista a Casa Pipol, Francesco Chiofalo ha nuovamente voluto dire la sua sulla storia d’amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Nel dettaglio, l’ex volto di Temptation Island ha parlato del padre della gieffina e del suo comportamento nei confronti dei fidanzati della figlia.

“Tempo un annetto ed Edoardo non gli starà più bene” – Nel salottino web di Casa Pipol, Chiofalo ha rivelato di aver Gianluca Benincasa, ex ragazzo di Antonella. Sulla conversazione avuta con Gianluca, Francesco ha rivelato:

“Ho sentito proprio ieri Gianluca. Ha scritto dei commenti contro il padre e gli ho detto “Sei un grande!” Diciamo una cosa, il padre l’ha presa molto seriamente la partecipazione al Gf Vip. Ci sono tanti concorrenti e tanti genitori, non c’è un genitore che si mette a fare questo lavoro, l’atteggiamento del padre non è normale”.

Parlando di Stefano Fiordelisi, il papà di Antonella, l’ex Pupo ha parlato del suo rapporto con l’uomo durante la sua relazione con la gieffina. Come accaduto in passato, anche in quest’occasione, come riportato da IsaeChia, Francesco Chiofalo ha incolpato il signor Fiordelisi per la fine della sua relazione con Antonella:

“Il padre ci ha fatto lasciare, tra di noi non andavano male le cose. Il padre le ha proprio detto “Non ti faccio andare a vivere a Milano se non lasci questo”. Succederà la stessa cosa che è successa a me e Gianluca ad Edoardo Donnamaria. Inizialmente al padre stanno bene tutti, il padre vuole che stia con Edoardo per fare programma. Tempo un annetto e al padre non starà più bene. Il padre dopo un anno comincia a fare ostruzionismo pesante perché ha paura che ti porti via la figlia. Punto. È geloso della figlia. Vedrete che Edoardo Donnamaria dirà la stessa cosa, lo metterà alla porta”.

LA DIFFERENZA TRA DRUSILLA E ANTONELLA – Concluso il capitolo “Fiordelisi”, Francesco ha ritrovato il sorriso al fianco di Drusilla Gucci. Riguardo la sua fidanzata, Chiofalo ha parlato delle differenze tra il rapporto instaurato con l’ex naufraga e quello con Antonella:

“Probabilmente adesso è un amore più maturo, prima ero più giovane, con Antonella era un amore giovanile. Adesso pensi più al futuro, più al domani. Io ho sempre preso in considerazione che avesse dieci anni meno di me, non ho mai pensato potesse esserci più di tanto un futuro. Con Drusilla è più sentimentale la cosa”.