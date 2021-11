GF Vip, Franco Bortuzzo manda una frecciatina a Lulù Selassie e il web lo attacca

Durante le ultime settimane del GF Vip, la storia di Manuel Bortuzzo con Lulù è finita definitivamente , ma dentro e fuori la casa del Grande Fratello Vip si continua a parlare di loro. Infatti Manuel sembra che si stai avvicinando molto con Soleil Sorge, come dimostra il recente episodio in cui la invita a vedere la sua camera da letto. “Lo sai che io ancora non sono stata nella tua camera?”, dice l’influencer. Il nuotatore a quel punto la invita (“Vuoi venire?”) e lei prontamente gli rivolge una proposta scherzosa (“Facciamo una cenetta romantica?”), ricevendo una risposta più che positiva da parte del compagno (“Certo”).

Tali scene sono state repostate su instagram, tramite un pagina, da parte del padre di Manuel: Franco Bortuzzo. Ciò che ha fatto suscitare la rabbia del web e del pubblico del GF, è stata la frase che ha accompagnato la instastories: “Immagini la faccia di Lulù se le mostrano questa clip”. Una parte degli utenti ha interpretato ironicamente le parole, sdrammatizzando il contesto e ridendoci sopra. La maggior parta, invece, ha giudicato la battuta (e di conseguenza la decisione del padre del nuotatore di ricondividerla) come un’uscita di cattivo gusto, ritenendola esagerata.

“La povertà d’animo in una semplice foto”, “Franco non si smentisce mai, alimenta un odio che già c’è nei confronti di Lulù”, “Che schifo”, “La famiglia Selassié non è mai scesa a certi livelli”, “Lei potrebbe essere vostra figlia, è vero che ha sbagliato con Manuel ma ha chiesto scusa, ora basta”, “Lui è grande e può vedersela da solo”, questi sono solo alcuni dei commenti negativi che sono stati scritti sui social nei confronti del padre del nuotatore.

Come riferisce “Fanpage”, Franco Bortuzzo non ha mai nascosto il suo pensiero sulla principessa Selassié, dicendo che non rientra nei canoni estetici di suoi figlio. Forse questo sarà stata uno dei motivi che ha provocato la rottura dei due qualche mese dopo. Le cause ufficiali però, sono state il comportamento di lei troppo appiccicoso e dicendole che il problema era lui e il suo stato d’animo durante la loro conoscenza. Ma la ragazza non sembra decisa a mollare il colpo.

Il dialogo tra Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge nella storia condivisa da Franco Bortuzzo, stando a quello che racconta il popolo del web, risalirebbe alle prime settimane del Grande Fratello Vip 2021. Questo spiega la scelta del padre di ricondivdere il post con un commento con un riferimento a Lulù in un momento di gelo totale tra Manuel e la Selassiè.