GF Vip, Franco Oppini e il suo no al reality: “Ho detto di no per Barbara D’Urso”

Durante la formazione del cast di quest’ultima edizione del GF Vip, sul web era iniziato a circolare il nome di un noto attore e padre di un ex gieffino. Si tratta di Franco Oppini, papà di Francesco Oppini ed ex marito di Alba Parietti. Sfortunatamente per Alfonso Signorini, l’uomo ha rifiutato l’opportunità di entrare nella casa più spiata d’Italia e a spiegarne i motivi è stato proprio l’attore.

“Ho detto di no per Barbara D’Urso” – Come riportato da Davide Maggio, durante la sua ospitata a Trends & Celebrities, su Rtl 102.5, Oppini ha spiegato il perché ha declinato l’offerta di diventare un concorrente del GF Vip. Dietro a tale rifiuto, stando a quanto rivelato da Franco, ci sarebbero dei motivi lavorativi:

“Da gennaio comincerò le prove di Taxi a due piazze, qui declinato al femminile. Nell’originale c’è un tassista uomo con due mogli, mentre il nostro spettacolo prevede una tassista donna con due mariti. Barbara d’Urso è una macchina da guerra, mentre faremo lo spettacolo continuerà con Pomeriggio 5. Faremo le prove al mattino, dalle 10.00 alle 14.00, per permetterle di andare in studio a preparare la trasmissione”.

Franco ha infine dichiarato:

“Per il teatro, per il Goldoni e per Barbara, ho rinunciato al Grande Fratello. Mi hanno fatto una bella offerta, ma ho rinunciato perché il teatro è la mia vita e mi permette di lavorare per tre anni, anche se non prenderò gli stessi soldi. Ne ho parlato con Signorini che ha capito la mia situazione”.