GF Vip, furiosa lite tra un ex concorrente e la produzione: pesanti provvedimenti in studio

Ad un passo dalla tanto attesa finale, il GF Vip è finito al centro delle chiacchiere. Nelle ultime ore, infatti, è trapelato un rumors su una furiosa lite che sarebbe avvenuta tra un ex concorrente con la produzione del reality. Dopo questa discussione, il programma avrebbe deciso di prendere seri provvedimenti.

FURIOSA LITE – Lunedì 3 aprile andrà in onda la finale del GF Vip. Nell’attesa della puntata, sui social non si fa che parlare su quale vippone vincerà nel programma. Inoltre, nelle ultime ore si è iniziato a discutere di una pesante discussione avvenuta tra un ex gieffino e la produzione.

Dopo questa lite, in studio potrebbero non essere presenti alcuni ex protagonisti di quest’ultima edizione. A rivelarlo è stato Amedeo Venza attraverso le sue IG Stories: “Lite furibonda tra un ex Vippone e il GF Vip!!! Sicuramente per la finale di lunedì non vedremo tutti i protagonisti in studio!”.

Stando a quanto trapelato, a non essere presenti alla finale sarebbero ben 10 ex gieffini. Ad aggiungere ulteriori dettagli è stato Biccy.it, rivelando che a non essere in studio lunedì sarebbero i concorrenti squalificati, eliminati con televoto d’ufficio e quelli che si sono eliminati.

Secondo quest’ultima voce di corridoio, quindi, per la finale non saranno presenti Giovanni Ciacci, Ginevra Lamborghini, Elenoire Ferruzzi, Edoardo Donnamaria, Daniele Dal Moro, Luca Salatino, Riccardo Fogli, Luca Salatino, Marco Bellavia e Sara Manfuso.