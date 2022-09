GF Vip, Gegia e il suo fidanzato turco: esiste davvero? Il dubbio del pubblico

Tra i nuovi ingressi nella casa del GF Vip, ha fatto discutere quello di Gegia. La donna, infatti, ha lasciato senza parole anche Alfonso Signorini nell’annunciare la sua nuova storia d’amore. Una relazione che però non convince né il conduttore né i telespettatori.

ESISTE DAVVERO? – Stando a quanto raccontato dalla gieffina durante la puntata, il suo nuovo fidanzato è un uomo turco di 40 anni. Il loro è stato un colpo di fulmine avvenuto in aeroporto, mentre lei stava andando a Dubai e lui in Africa. Da quel giorno, però, i due non si sono più rivisti, continuando a tenersi in contatto telefonicamente, precisamente tramite social network.

Il racconto ha fatto insospettire non solo Alfonso, ma anche il pubblico da casa. Molti fan del programma, tramite Twitter, hanno ammesso di pensare che l’uomo di cui parla Gegia in realtà non esiste. Ad alimentare tali sospetti è la stessa gieffina.

Nei giorni scorsi la donna è tornata a parlare della sua nuova storia d’amore, raccontando a Giovanni Ciacci che lei e il suo fidanzato si sentono unicamente tramite Facebook:

“Il telefono… C’è WhatsApp però non lo usa. Io l’ho visto, però là non lo usa. Lo accende solo alle 6 la mattina. Perché lo vedo. Poi lo spegno fino alle 14, le 12 loro. Sono due ore indietro. Poi lo riaccende alle 18, quando mangia. Mi ha fatto vedere e mi ha detto che stava cenando. E mi ha fatto il video. Intorno a un tavolo, 50 turchi“.

Sul web i telespettatori continuano a domandarsi se questo fidanzato esiste o siamo davanti ad un altro caso Caltagirone. Non resta altro, quindi, che attendere nuovi aggiornamenti e dettagli da parte della concorrente del GF Vip.