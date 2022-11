GF Vip, George e il confronto con Luca: “Vedo che ridi quando fanno le battute su di me”

Negli ultimi giorni, come mostrato dalle diverse clip presenti sul web, alcuni concorrenti del GF Vip hanno preso di mira un loro compagno d’avventura. Si tratta di George Ciupilan, bersaglio delle battutine di diversi gieffini, tra cui Luca Salatino, suo amico. Proprio per questo l’ex volto de Il Collegio ha voluto un confronto con l’ex tronista di UeD.

IL CONFRONTO – Sono diventate virali delle clip che mostrano alcuni gieffini fare commenti per nulla carini a George. Questi concorrenti hanno criticato aspramente i modi di fare del ragazzo, sempre pacato e per nulla al centro degli scontri e delle dinamiche. A far battutine e a concordare con esse è stato anche Luca, che Ciupilan considera uno dei suoi amici lì dentro.

Nel notare il cambio di atteggiamento dell’ex volto di Uomini e Donne, il giovane gieffino ha subito cercato un confronto per capire il motivo di tutto ciò. Salatino ha prontamente tentato di tranquillizzare l’amico:

“Una persona si aggrappa sempre a quello che per lui è sbagliato. Quando mi dicevano “no perché George è così” io dicevo “raga’, George è semplicemente un ragazzo diverso da voi che con me si apre e parla, quindi per me quello che dite è sbagliato.” Io questo l’ho detto sempre ad Antonella, Antonino… se io mi affeziono a una persona, per me quella persona non ha malizia. Non me la prendo se scherza o gioca. Qualsiasi cosa succeda, so che non lo fa con cattiveria”.

La spiegazione di Luca, però, non ha affatto convinto l’ex concorrente de Il Collegio: “Si però io ti sto dicendo che nelle ultime due settimane io ti ho sentito molto più freddo. Può uno avere una sensazione come l’hai avuta te? Ti ho visto più freddo nei miei confronti. Da quando ci sono le battute su di me, vedo che ridi”.

L’ex tronista, però, è rimasto fermo della sua posizione. Luca ha inoltre aggiunto che quando due persone si vogliono bene, è più che normale ridere l’uno dell’altro:

“Ma sono due cose separate, essere freddi e ridere sulle battute. Io per primo te l’ho fatta una battuta… ma che discorso è? Mi butta giù. A una persona che reputo in un determinato modo non gli andrei mai a dire “perché ridi?” Se io con te sono a posto su di me puoi ridere quanto vuoi. Il fatto che sono più freddo può essere vero. L’altra cosa che dici però non c’entra niente. Ripeto un’altra volta. Io ho legato con cinque sei persone in un’altra maniera. Ti sono sempre stato vicino, dici così perché ultimamente faccio battute su di te? Se mi fai capire…”.

Questo confronto, però, non ha portato al risultato sperato. George e Luca hanno infatti continuato a discutere, tanto che Edoardo Tavassi è intervenuto per mettere pace tra i due amici. Ciò che i concorrenti del GF Vip non sanno, è che una grande fetta dei telespettatori ha subito preso le difese del giovane gieffino, criticando aspramente coloro che lo hanno preso di mira.