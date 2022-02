Gf Vip, Giacomo Urtis fa chiarezza sul suo rapporto con Corona: “Gli devo tanto…”

E sulle sue dichiarazioni in casa: "In realtà era una frecciatina a Barù"

Giacomo Urtis, il chirurgo dei Vip che ha partecipato al Grande Fratello Vip anche se per poco tempo, anche quest’anno è riuscito a far parlare di sé, stavolta soprattutto a causa del suo rapporto con Fabrizio Corona.

Quando si trovava ancora nella Casa, infatti, Urtis aveva raccontato di essere unito a Fabrizio Corona da un legame molto forte, lasciando pensare che potesse anche essere di più di un’amicizia.

Ebbene Giacomo ha continuato a parlare dell’argomento a Novella 2000: “Tra me e Fabrizio c’è una bellissima amicizia anche perché devo tanto a lui. Fabrizio mi ha lanciato in questo mondo e se oggi sono qui è grazie principalmente a lui. Nella Casa si dicono tante cose, forse ho un po’ esagerato, però le assicuro che di vero c’era. Non sono un mitomane.

Non posso scendere nei particolari, sono dettagli che. riguardano anche Fabrizio e non rivelo. Posso però confermare che tra noi c’è un’amicizia speciale che va molto oltre la semplice conoscenza o un rapporto lavorativo. Le dico che abbiamo dormito insieme, nulla di più”.

E sulle sue dichiarazioni in casa: “In realtà era una frecciatina a Barù. Tutti sanno che ho una forte passione per lui e che spesso faceva commenti sul mio corpo. La cosa mi incuriosiva e per questo gli ho raccontato del mio rapporto con Corona. Da li è partito tutto”.