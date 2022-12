GF Vip, Giaele e Oriana contro Antonino: “Mi pento davvero di tutto”

Con il ritorno di Ginevra Lamborghini nella casa del GF Vip, si sono create delle inaspettate alleanze. Dopo gli accesi scontri avvenuti nelle scorse settimane, Oriana Marzoli e Giaele De Donà si sono coalizzate contro Antonino Spinalbese. Le due gieffine hanno infatti notato il cambiamento totale dell’ex di Belen Rodriguez dall’arrivo di Ginevra.

“Mi pento davvero di tutto” – Con l’arrivo della sorella di Elettra Lamborghini, l’atteggiamento di Antonino nei confronti di Oriana e Giaele è totalmente cambiato. A dare il via al tutto è stato il comportamento che Spinalbese nei riguardi della De Donà, parlando della discussione avuta tra il gieffino e Alberto De Pisis.

Il tutto ha avuto inizio durante un confronto tra la gieffina e l’ex hair stylist, in cui la donna lo ha esortato a far pace con Alberto: “Stava parlando con Ginevra e io gli ho detto ‘dai per Natale potresti far pace con Alberto’. Poi si è messa anche Ginevra a dirglielo. Però lui stava raccontando la storia tra lui e Alberto dando ragione solo a se stesso. Non stava raccontando la verità e io in molte occasioni ero con loro e ho visto tutto. Quindi gli dicevo ‘non è vero Antonino non è successo proprio così’”.

Ad Antonino, però, non è affatto piaciuto il fatto che Giaele abbia preso le parti di De Pisis: “A un certo punto mi fa ‘basta Giaele mi hai rotto i cog***i ogni volta che litigo con qualcuno mi vuoi sempre far fare pace’. Tanto che Ginevra ha pure detto ‘io do ragione a Giaele queste sono litigate inutili, quindi dovresti far pace’. Cioè io cerco di fargli chiarire le cose con un amico di tre mesi e questo mi risponde in questa maniera brutta. E a lei invece non ha detto nulla zero. Come quando gli ho detto che quando lui sta male io ci sono sempre. Lui mi fa ‘sì certo perché sei tu a venire e fai la zabetta’. Della serie ‘chi tu vuole sei tu che vieni’. Sta sempre con Ginevra, ma appena lei uscirà lui non avrà più con chi stare e ritornerà da noi. E a quel punto dobbiamo fargli un bel ciaone”.

Dopo aver ascoltato lo sfogo della De Donà, Oriana Marzoli si è detta d’accordo con lei. La venezuelana, usando parole dure nei confronti del gieffino, ha così affermato: “Sì dobbiamo lasciarlo stare quando uscirà lei. Che schifo guarda, mi viene da vomitare non lo sopporto. Mi pento davvero di tutto. Se penso che mi sono baciata con lui mi viene da vomitare. Si sente il fenomeno il migliore e si comporta malissimo. Forse si comporta male con noi per far vedere che vuole solo lei (Ginevra)“.