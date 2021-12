GF Vip, Gianmaria mette un punto alla “storia” con Sophie: “Lunedì me ne vado”

Nel corso della sesta edizione del GF Vip, a finire spesso al centro dell’attenzione sono stati Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Sembrava che tra i due fosse tutto finito, ma qualche sera fa si è riaccesa la fiamma della passione e tra i due è scappato il bacio. Nonostante questo inaspettato risvolto, a spiazzare è stata la decisione che l’imprenditore partenopeo ha preso: chiudere con Sophie.

“Lunedì me ne vado” – Qualche ora prima dell’inizio della puntata andata in onda ieri sera, Antinolfi ha preso un importante decisione. Per evitare ulteriore sofferenza, visto i sentimenti che prova per l’ex tronista, il gieffino ha dichiarato di voler chiudere con lei. Parlandone con la diretta interessata, il ragazzo ha ammesso:

“Ci sto pensando un sacco, devo dirti che ho bisogno di allontanarmi totalmente da te. Proprio del tutto, devo staccare, basta. Tanto io lunedì me ne vado, basta così, basta davvero. Non per qualcosa, però devo allontanarmi. So che sei sempre stata chiara, ma devo proteggere me stesso. Il fatto è che non voglio arrivare il sabato sera da brilli che ci coccoliamo”.

Il concorrente ha poi aggiunto: “Ok che è stato bellissimo ed è stato un momento pazzesco, ma devo fare dei passi indietro. Tu non riesci a provare certe cose, io sono molto più avanti. Ho paura di farmi troppo male e quindi per questo ho preso questa decisione. Mi sono fatto male tante volte nella mia vita e so cosa si prova. Per questo non voglio che accada ancora”.

Dal canto suo, la giovane gieffina è sempre stata chiara con Gianmaria. Nonostante ci sia una forte ed evidente attrazione fisica, la ragazza prova gli stessi sentimenti che Gianmaria prova per lei. Davanti a questo discorso, quindi, Sophie ha dichiarato:

“Però io sono stata sempre chiara. Ti ho detto che tu eri ad un livello più avanti di me. Non è che mi sono pentita dei baci, però so che per me ha avuto un valore, per te un altro. Tu sei meraviglioso, però sono molto più indietro io, credo di essere onesta nel dirtelo. Ad oggi non può succedere nulla di più. Poi vedremo cosa accadrà fuori dal programma. Magari ci mancheremo molto, ci rivedremo e capiremo tante cose. Non possiamo sapere cosa accadrà“.

Non resta altro che attendere la nuova puntata del GF Vip, prevista per lunedì 13 dicembre in prima serata. Durante questo appuntamento serale, infatti, i concorrenti comunicheranno ufficialmente se abbandonare o meno il reality. Cosa farà Gianmaria?