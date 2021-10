GF Vip, Gianmaria si dichiara a Sophie, la risposta della gieffina: “Sono confusa”

Nella puntata del GF Vip andata in onda ieri sera in prima serata, è avvenuta la dichiarazione di Gianmaria Antinolfi nei confronti di Sophie Codegoni. L’imprenditore ha infatti dichiarato i suoi sentimenti per l’ex tronista di Uomini e Donne, prendendo così una posizione. Ma qual è stata la risposta della gieffina?

LA DICHIARAZIONE DI GIANMARIA – Dopo il caos scoppiato nella puntata di lunedì, ieri sera i riflettori sono tornati su Gianmaria, Sophie e Soleil Sorge. Durante la discussione che si è accesa tra le due ex protagoniste del dating show, il gieffino ha deciso di farsi avanti con la Codegoni.

Una volta presa la parola, Antinolfi ad Alfonso Signorini ha ammesso: “Lei è bellissima. Ho conosciuto una persona bellissima, ha una gentilezza d’animo… Mi sono accorto che stavo scappando da quello che sentivo. E volevo che lo sapesse“. Ha aggiunto di aver tentato di soffocare i suoi sentimenti, ma di non esserci riuscito.

Davanti a questa dichiarazione, il conduttore non ha potuto fare a meno di chiedere chiarimenti sulla storia d’amore tra Gianmaria e Greta. Riguardo questo punto, l’imprenditore è sembrato abbastanza sicuro: “Io penso che nel momento in cui mi sono avvicinato a Sophie in maniera diversa vuol dire che Greta ormai nel mio cuore non c’è più…”.

“Sono confusa” – A questa dichiarazione, è seguita la replica della diretta interessata. Sophie si è detta spiazzata da queste parole, aggiungendo: “Sono tanto confusa e gliel’ho detto, perché è partita come una cosa puramente fisica e lui non mi piaceva mentalmente per tante sue indecisioni”. Davanti alla posizione presa da Gianmaria presa in diretta, al Codegoni si è detta felice. In conclusione, la giovane concorrente ha dichiarato: “Ieri sera mi ha promesso che dimostrerà di avere carattere, quindi non bastano queste parole”.