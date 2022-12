GF Vip, Ginevra Lamborghini entrerà nuovamente nella casa: “Sogno o son desta?”

Nel corso della ventesima puntata del GF Vip, il pubblico da casa è rimasto spiazzato da un annuncio dato da Alfonso Signorini. Il conduttore, infatti, ha fatto sapere ai telespettatori che Ginevra Lamborghini tornerà nuovamente nella casa più spiata d’Italia. Ovviamente non entrerà in veste di concorrente, data la sua squalifica, ma come ospite per una settimana.

“Sogno o son desta?” – Durante le prime settimane dall’inizio della nuova edizione del reality, il programma è finito al centro delle polemiche per via del caso Marco Bellavia. L’ex gieffino è stato vittima di bullismo da parte di alcuni concorrenti, tra cui proprio Ginevra. La Lamborghini è stata squalificata proprio per questo motivo, dovendo quindi mettere un punto alla sua avventura nella casa più spiata d’Italia.

A differenza di quanto accaduto nelle edizioni precedenti con altri concorrenti squalificati, alla ragazza è stata data la possibilità di essere presente in studio e di tornare nella casa anche per dei confronti con alcuni gieffini. Nel corso della puntata di ieri, Alfonso Signorini ha annunciato che Ginevra avrà la possibilità di varcare ancora una volta la porta rossa per poter stare una settimana nella casa:

“Allora ragazzi prepariamoci perché la nostra Ginevra – voglio dirlo chiaramente – non entrerà nella Casa del Grande Fratello come concorrente perché sei stata giustamente squalificata e non potresti. Però una settimana nella Casa anche perché noi non vediamo l’ora di capire Antonino come reagirà. Perché Antonino ti ha sempre detto “vieni, vieni”, lui ha le idee molto chiare, secondo me ce le hai anche tu. Andiamo a vedere! Allora io lancio questa cosa. Vai in quarantena ed entrerai nella Casa lunedì prossimo! Mi raccomando, ciao! Vai!”.

Una volta conclusa la puntata, la Lamborghini sui social ha deciso di ringraziare i suoi fan per quanto accaduto. Attraverso le sue IG Stories, la ragazza si è mostrata sorpresa e felice per questa sua possibilità:

“Eccoci qui! Ragazzi ancora non ci sto credendo. Sogno o son desta? Datemi un pizzicotto, sì sono sveglia. La mia quarantena comincia adesso. Sì! Ragazzi davvero io lo devo tutto a voi. Mi avete supportata dal giorno uno, anzi zero, e se ho l’opportunità di vivere questa esperienza ancora una volta lo devo solo a voi, ragazzi. Io vi abbraccio con tutto il mio cuore. Siete la mia casa, la mia famiglia, vi amo. Vi amo dal profondo. Passeremo la quarantena insieme sappiatelo. Documenterò tutto e poi ci vediamo su Canale 5! Facciamo così?”.