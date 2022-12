GF Vip, Ginevra Lamborghini rimproverata in diretta da Signorini: “Non siamo a casa tua”

Durante l’ultima puntata del GF Vip, Ginevra Lamborghini ha varcato nuovamente la porta rossa, questa volta in veste di ospite. Una volta dentro la casa più spiata d’Italia, la Lamborghini è stata duramente rimproverata da Alfonso Signorini per un comportamento che non è affatto piaciuto al conduttore.

“Non siamo a casa tua” – Come già anticipato, Ginevra è nuovamente nella casa più chiacchierata d’Italia come ospite. L’ex gieffina, infatti, rimarrà insieme ai suoi ex compagni d’avventura per una settimana. Un ritorno che ha fatto discutere parecchio, portando con sé non poche critiche da parte del pubblico e di ex concorrenti del reality.

Come riportato dalla pagina Instagram Pipol TV, la ragazza è stata bacchettata in diretta dal presentatore. Nonostante Signorini abbia cercato più volte di richiamare la sua attenzione, la ragazza l’ha ignorato, canticchiando il suo nuovo singolo o parlando con i gieffini.

Davanti all’indifferenza di Ginevra, Alfonso è sbottato contro di lei: “Ginevra? Ginevra? Sto parlando!”. Nonostante questo primo rimprovero, la sorella di Elettra Lamborghini ha continuato a ignorarlo, parlando con Antonino Spinalbese.

Questo atteggiamento ha ovviamente fatto perdere la pazienza al conduttore che ha così tuonato: “Ti prego, cara Ginevra, di imparare ad ascoltare! Se io ti chiamo, tu rispondi. Non siamo a casa tua”.