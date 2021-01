GF Vip, Giulia protagonista di uno scenario già visto: accadde anche a Soleil

Sembrava che tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la coppia di quest’ultima edizione del GF Vip, stesse andando tutto a gonfie vele. Sono state spesso le scene che hanno visto i due scambiarsi tenere e passionali effusioni.

A rompere gli equilibri, però, è stato un intervento esterno. Qualche giorno fa, infatti, dei fan si sono appostati fuori la casa e hanno sganciato una notizia bomba. Stando a quanto gridato dal gruppo, Giulia fuori dal programma sarebbe impegnata con un certo Alessio R

La notizia ha lasciato senza parole Pierpaolo, mettendogli non pochi dubbi in testa. Stando a varie supposizioni, il ragazzo in questione sarebbe Alessio Romagnoli, calciatore del Milan. Il difensore non è estraneo nel mondo della cronaca rosa. In passato, infatti, il suo nome è stato associato ad un ex concorrente di un altro reality: Soleil Sorge.

SCENARI IDENTICI – Il rumors gridato fuori dalla casa ha minato il rapporto tra i due concorrenti. Vani sono stati i tentativi della Salemi di rassicurare l’ex velino di Striscia la Notizia.

Uno scenario identico a quello che vede protagonisti i due gieffini si è svolto qualche anno fa. Soleil Sorge, durante il suo percorso a L’Isola dei Famosi, ha conosciuto Jeremias Rodriguez, con cui poi è nata una storia d’amore. Proprio mentre i due isolani si stavano sempre più avvicinando, il settimanale Chi aveva lanciato una notizia bomba:

“Il cuore di Soleil Sorge, oggi legata a Jeremias Rodriguez, prima di partire per l’Isola batteva per uno dei calciatori più forti del campionato e della Nazionale. Stiamo parlando del difensore del Milan Alessio Romagnoli. Come avrà reagito lui alla scintilla scoccata tra Soleil e Jeremias?”.