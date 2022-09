GF Vip, Giulia Salemi e la sua nuova avventura nel reality: “Io non ci credevo”

Con l’inizio della settima edizione del GF Vip, il pubblico ha la possibilità non solo di seguire i nuovi concorrenti, ma anche di rivedere un’amata ex gieffina. Si tratta di Giulia Salemi, protagonista di ben due edizioni del reality e che quest’anno è tornata nel programma in una nuova veste: la “Portavoce dei social”.

A parlare di questa avventura è stata proprio l’influencer italo-persiana, raccontandosi in una recente intervista a Sorrisi e Canzoni. Al settimanale la ragazza non solo ha raccontato la sua reazione al ritorno nel noto reality, ma anche svelato il suo attuale rapporto con i social.

“Io non ci credevo” – Stando a quanto raccontato dalla Salemi al settimanale, la sua nuova avventura al GF Vip è iniziata con una chiamata di Alfonso Signorini che la invitava a Mykonos:

“Questa estate mi ha telefonato per invitarmi a Mykonos con Pierpaolo, dicendomi che doveva parlarmi. L’ho raggiunto e la stessa sera mi ha detto di aver avuto un’illuminazione: voleva un Gf Vip più social e me in studio accanto a lui per raccontargli cosa dice il mondo del web e per portare la voce del web in diretta”.

Una proposta che ha ovviamente lasciato senza parole Giulia: “Io non ci credevo, sono molto scaramantica e non ho detto niente a nessuno fino all’ultimo, negando le voci che circolavano”.

Parlando del suo nuovo compito in prima serata, la ragazza ha anche spiegato come avviene la selezione dei tweet da mandare in onda: “Intanto ho un profilo Twitter creato ad hoc, per non essere influenzata dai miei fan. Tra i commenti più popolari scelgo quelli che mi fanno ridere o che potrebbero innescare delle dinamiche tra i concorrenti. Mando una selezione dei messaggi agli autori attraverso una chat e poi loro li scremano”.

Nel parlare di Twitter, la Salemi ha anche raccontato com’è il suo attuale rapporto con i social. Se prima gli insulti e gli attacchi degli haters la facevano stare male, ora la ragazza riesce ad affrontare quanto accade: “Guardo quello che dicono, ma ho un maggiore distacco rispetto al passato: ho imparato ad essere più sicura di me e a capire da sola quando faccio bene o male“.

Proprio durante l’ultima puntata del reality, Giulia non ha fatto mistero del suo desiderio di maternità. Nel parlare del rapporto padre e figlia di Antonino Spinalbese e Luna Marì, Alfonso ha cercato di indagare su una possibile cicogna in arrivo per i Prelemi. La Salemi ha prontamente replicato: “Ci piacerebbe, magari tra qualche mese”.