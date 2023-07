GF Vip, Giulia Salemi non sarà presente in studio: il motivo della decisione

Nonostante il successo ottenuto nell’ultima edizione del GF Vip, Giulia Salemi non sarà presente in studio a settembre. Dopo l’indiscrezione uscita nelle scorse ore, l’influencer italo-persiana ha deciso di intervenire e di spiegare il motivo dietro a questa decisione.

PERCHÈ NON SARÀ PRESENTE IN STUDIO? – Nelle scorse ore, TvBlog aveva rilasciato le ultime indiscrezioni sulla nuova edizione del reality di Alfonso Signorini. Secondo quanto scoperto dal portale, la Salemi non ci sarà a settembre. Dopo il caos che si è scatenato con quest’ultimo rumor, ad intervenire è stata proprio la ragazza.

Giulia, che nella settima edizione del GF Vip ha dato voce al popolo dei social, ha deciso di parlare dei motivi dietro a questa decisione. Attraverso le sue IG Stories, l’ex gieffina ha spiegato che è totalmente immersa in nuovi progetti di lavoro:

“Quest’anno non parteciperò al Grande Fratello. L’esperienza dello scorso anno a livello professionale e personale è stata bellissima e gratificante, ma so che bissare non è cosa facile. Quindi mi dedicherò a nuovi progetti di cui vi parlerò molto presto”.

Ha poi così proseguito: “Sono grata a Mediaset con cui i rapporti sono e rimangono solidi e costruttivi. Mi dedicherò alla terza edizione di “Salotto Salemi”, il format da me ideato, dedicato al mondo del make up, che faremo diventare gigante. Mi dedicherò a un progetto su cui con Pierpaolo ed il mio team stiamo lavorando da tre anni che si chiamerà “Casa Prelemi”. A novembre sarò alla conduzione di un format su una piattaforma, ma di questo parleremo più avanti”.

Ha concluso: “Tutti sanno quanto io sia legata al GF, ad Alfonso Signorini e a tutti gli autori, quindi quest’anno sarò in prima linea a sostenere il nuovo corso del programma al quale devo davvero tantissimo. Giulia”.