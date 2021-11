Gf Vip, Giulio Raselli possibile concorrente? Sul web è pioggia di critiche

L'ex tronista ed ex fidanzato di Giulia D'Urso potrebbe entrare nella casa più spiata d'Italia, ma il pubblico non ci sta...

In queste ore si è fatta spazio una voce molto interessante su uno dei prossimi concorrenti del GF Vip che, a quanto pare, sarebbe un ex tronista di Uomini e Donne. Il popolo del web, tuttavia, non è stato molto felice di questa notizia.

In molti ritengono che sia assurdo avere nel reality show tanti ex esponenti del talk show pomeridiano di Maria De Filippi. Ma, prima di arrivare a questo, vediamo insieme chi sarebbe il prossimo candidato.

Dato l’annuncio di Alfonso Signorini, che ha confermato che il reality si protrarrà fino al prossimo marzo, la produzione è alla ricerca di nuovi concorrenti da inserire nel contesto della casa più spiata d’Italia.

Tra i nomi c’è anche quello di Giulio Raselli, diventato famoso per Uomini e Donne e per la relazione con Giulia D’Urso, la sua scelta, con la quale però si è lasciato ormai da qualche mese.

Anche se la notizia non è ancora sicura, però, sul web è già scoppiato il caos. In molti si stanno scagliando contro il programma accusando gli autori di trasformare il Grande Fratello Vip in una sorta di ripescaggio di uomini e Donne.