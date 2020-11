GF Vip, grave accusa a Franceska Pepe: “Lo avrebbe ‘minacciato'”

Una delle protagoniste di questa quinta edizione del GF Vip è certamente Franceska Pepe. Sebbene la ragazza sia fuori dalla casa, eliminata settimane fa, continua a parlare di sé. Solo poche ore fa Amedeo Venza, noto influencer, ha lanciato una notizia bomba che coinvolge la modella. Nei riguardi dell’ex gieffina sono state mosse pesanti accuse. Cosa è successo?

LA SCOPERTA DI VENZA – In alcune IG Stories che Amedeo ha condiviso nelle ultime ore, è stata data l’opportunità ad una ragazza di fare alcune scioccanti rivelazioni sulla Pepe. All’influencer, la ragazza ha riferito di essere un’amica molto vicina all’ex concorrente del reality, ma anche all’ex fidanzato Gianluigi. In queste due storie, Vera – così si chiama la testimone n.d.r.- ha mosso delle pesanti accuse nei confronti di Franceska con la k.

“Questa ragazza mi ha raccontato che FRANCESKA avrebbe ‘minacciato’ in un primo momento il suo ex fidanzato Gianluigi Tumoletti”, ha così scritto Amedeo. Proseguendo, la ragazza ha spiegato che l’ex di Sgarbi avrebbe fatto ciò per far sì che Gianluigi non rivelasse alcun retroscena della loro vecchia love-story.

Dalle minacce, stando a quanto emerso dalla testimonianza di Vera, si sarebbe passati ai ricatti. “Pare che sempre Franceska mandi mssaggi ambigui a Gianluigi, promettendogli un ritorno di fiamma se lui rifiuta gli inviti nei salotti televisivi…”. La storia, però, non sarebbe affatto finita qui.

I VIAGGI LAMPO – La testimonianza di Vera è proseguita, rivelando di essere stata testimone oculare di questa vecchia relazione tra la modella e Tumoletti. La ragazza ha parlato di litigate abbastanza accesem presunti tradimenti da parte della Pepe.

Vera ha voluto concludere il suo racconto con una rivelazione scioccante: “Mi ha raccontato di alcuni viaggi lampo che la PEPE faceva a MONTECARLO e tornava a casa con borse e abiti griffati dal valore di migliaia di euro!”.

Queste accuse mosse nei confronti dell’ex concorrente del GF Vip sono abbastanza gravi, ma che se fossero vere cambierebbero completamente l’immagine di sé che Franceska ha mostrato fino ad oggi. Come risponderà la modella?