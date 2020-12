GF Vip, Guenda si scaglia contro a Filippo Nardi: “Mia madre non merita certi atteggiamenti”

Negli ultimi giorni a creare parecchio scalpore sono state alcune dichiarazioni pronunciate da un’oramai ex concorrente del GF Vip. Si tratta delle frasi indecorose di Filippo Nardi rivolte a Maria Teresa Ruta, una delle concorrenti più amate di questa ultima edizione.

Dopo le infuocate polemiche che si sono scatenate sul web, il programma ha ovviamente preso seri provvedimenti. Durante la puntata andata in onda venerdì in prima serata, Filippo è stato squalificato dal gioco. Prima dell’ultimo appuntamento del reality, Fanpage aveva contattato Guenda Goria, figlia della Ruta ed ex gieffina, volendo sapere il suo pensiero sulla vicenda.

GUENDA CONTRO NARDI –Riguardo l’increscioso evento che ha visto protagonisti Maria Teresa e Filippo, Guenda si è subito scagliata contro l’uomo. La Goria ha infatti rivelato di aver contattato la redazione, chiedendo di prendere seri provvedimenti: “So che anche il Grande Fratello si è indignato di fronte a quanto accaduto. Fin da subito, ho comunicato che sono pronta a scendere in campo a tutela di mia madre e per prendere una posizione netta nei confronti di un’offesa a una donna che offende tutte le donne”.

Oltre a scagliarsi contro Nardi, il pubblico ha criticato il comportamento dei presenti. Infatti, da quanto visto dai vari videoclip pubblicati sul web, nessuno dei concorrenti si è dissociato da tutto ciò. Riguardo questa questione, Guenda ha spiegato: “È accaduto anche con me un mese e mezzo fa. Ho la sensazione che le persone non percepiscano come realmente gravi le dichiarazioni sessiste. Per questo ritengo sia importante portare avanti determinate battaglie”.

Su una frase in particolare, la donna ha dichiarato: “Non c’è ironia, c’è solo offesa. È svilire l’immagine della donna, sottometterla al dominio maschile. C’è volgarità e, in questo caso, il riferimento a una pratica non consenziente”.

In passato anche un altro concorrente era stato accusato di frasi sessiste, ossia Francesco Oppini. In quella circostanza, però, al ragazzo non era stato preso alcun provvedimento. Guenda ha voluto dire la sua: “Quelle di Francesco erano delle battute, battute sessiste, pronunciate anche in maniera un po’ inconsapevole. Il comportamento di Filippo Nardi lo ritengo più grave. C’è anche il riferimento a una pratica non consensuale”.